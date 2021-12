Iva Zanicchi è scivolata e ha sbattuto il piede: “È una brutta distorsione e fa molto male” Iva Zanicchi è scivolata e ha sbattuto il piede. E su Instagram ha pubblicato un video in cui racconta cosa le è successo, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute: “Non è rotto ma è una brutta distorsione”.

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo infortunio per Iva Zanicchi. La cantante, che da poco ha compiuto 81 anni, è scivolata e ha sbattuto il piede, come ha raccontato lei stessa ai suoi fa in un video pubblicato su Instagram. Al momento ha una fasciatura, ma i medici le hanno confermato che si tratta solamente di una brutta distorsione, nessuna frattura.

Il video di Iva Zanicchi con la fasciatura al piede

Su Instagram, la cantante si mostra ai fan con una fasciatura al piede, mentre è distesa sul lettino di uno studio medico, e racconta cosa è successo: "Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male". Nel video Iva Zanicchi, che da poco è stata conduttrice e performer di uno show tutto suo (D'Iva), spiega che il piede "fa un pò male" e si preoccupa che possa essere rotto. L'infermiere la tranquillizza e le spiega che per sicurezza dovrà fare una lastra. E, stando a quanto ha scritto ad accompagnare il video, pare essere andato tutto per il verso giusto: nessuna frattura ma solo una brutta distorsione. E tanto spavento.

La caduta di Iva Zanicchi alle prove di D'Iva

Non è la prima volta che Iva Zanicchi scivola rischiando di farsi davvero male. Le era già successo durante le prove di D'Iva, lo show che ha condotto per due prime serate su Canale 5, il 4 novembre e l'11 novembre, in occasione dei suoi ottant'anni. Due appuntamenti ricci di ospiti, come Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi (che l'ha fatta anche commuovere con una sorpresa), esibizioni ed emozioni. Mentre provava lo spettacolo, la cantante è scivolata sul palco e il video della sua caduta è circolato sui social ed è stato anche ripreso da Striscia La notizia. Anche in quel caso un grande spavento, ma per fortuna nessuna brutta notizia, segno che è andato tutto per il verso giusto.