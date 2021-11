Jaime Lorente è diventato papà di una bambina: “Sarai una donna libera” La bambina sarebbe nata il 7 novembre 2021 in un ospedale di San Sebastian. Stando ad alcune voci la presunta compagna dell’attore sarebbe una ragazza di nome Marta, la responsabile del guardaroba del set de La Casa di Carta, con la quale avrebbe iniziato una frequentazione subito dopo la rottura con la storica fidanzata Maria Pedraza.

Jaime Lorente star delle serie tv Netflix di successo da La casa di Carta ad Elite, è diventato papà di una bambina. Le voci del gossip sul conto di "Denver" corrono da tempo, ma solo di recente sono apparse le foto sul suo profilo Instagram che mostrano la piccola. Al momento l'attore non ha reso noto il nome della bimba, né chi sia la mamma. Lorente infatti ha sempre tenuto lontano dai riflettori sulla sua vita privata e non è chiaro se abbia o meno una compagna al suo fianco. Su Instagram ha postato alcuni scatti insieme ad un ragazzo, ma senza chiarire se sia la sua dolce metà, come lascia intendere il quadretto di "famiglia", come la definisce lui stesso. "Sarai una donna libera", è la dedica alla piccola in un tenerissimo scatto da papà tra le lenzuola.

Con chi è fidanzato Jaime Lorente

A rivelare la notizia della paternità era stato in anteprima era stata la rivista spagnola ¡Hola!. Stando alle indiscrezioni, la bambina sarebbe nata il 7 novembre 2021 in un ospedale di San Sebastian. Stando ad alcune voci la presunta compagna dell'attore sarebbe una ragazza di nome Marta e sarebbe la responsabile del guardaroba del set de La Casa di Carta, con la quale l'attore avrebbe iniziato una frequentazione subito dopo la rottura con la storica fidanzata Maria Pedraza, con la quale si dice che sia rimasto in ottimo rapporti, tanto che gli avrebbe fatto i migliori auguri per la nascita della bimba.

Era fidanzato con Maria Pedraza

L'unica certezza sarebbe sulla fine della relazione con l'ex collega Maria Pedraza, 24 anni, con la quale aveva iniziato una relazione nel 2018, dopo aver recitato nella serie Elite e La casa di Carta. L'ultima volta che i due sono stati visti insieme è stato a Formentera, in Spagna, nel mese di luglio. Proprio in quelle giornate, si leggevano numerose indiscrezioni su una loro rottura. In particolare, fu il settimanale Chi a scrivere: "È finita tra Maria Pedraza e Jaime Lorente. Dopo aver recitato ne ‘La casa di carta' nel 2018 i due attori si sono innamorati fuori dal set. Poi la vita lavorativa li ha fatti incontrare anche sul set di ‘Élite'. Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ora le loro strade si sono allontanate".