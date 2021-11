James Van Der Beek ha avuto il sesto figlio, gravidanza segreta dopo due aborti

James Van Der Beek ha avuto il sesto figlio insieme alla moglie Kimberly Brook, il cui nome è Jeremiah Van Der Beek. Lo storico protagonista di Dawson’s Creek lo ha annunciato con un lungo post su Instagram, nel quale ha confessato di aver mantenuto il massimo riserbo su questa gravidanza dopo gli ultimi due dolorosi aborti. Con la Brook ha messo al mondo altri cinque figli: Olivia (11), Joshua (9), Annabel (7), Emilia (5), Gwendolyn (3) e Jeremiah, l'ultimo arrivato.

"Quando ho scoperto che stavamo aspettando un altro figlio, ero terrorizzato" ha scritto, spiegando come hanno scoperto di un'insufficienza cervicale che aveva ostacolato le altre due gravidanze.

Felicissimo di annunciare l'arrivo di Jeremiah Van Der Beek. Dopo aver vissuto l'aborto per due volte di seguito (entrambe a più di 17 settimane), abbiamo preferito rimanere in silenzio. Sinceramente, ero terrorizzato quando l'ho scoperto. Ma abbiamo trovato un dottore qui in Texas che ha diagnosticato come causa degli ultimi due aborti un'insufficienza cervicale. Poi Kimberly si è sottoposta a un semplice cerchiaggio, così tutto è andato bene e ha potuto partorire nel nostro ranch. Il libri di medicina dicono di prendere in considerazione il cerchiaggio dopo tre aborti, ma il nostro medico consiglia già dopo uno. Spargete la voce.