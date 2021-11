“Jannik Sinner ha lasciato la fidanzata Maria Braccini”: i motivi secondo il gossip Secondo il Corriere della Sera, Jannik Sinner avrebbe lasciato la fidanzata Maria Braccini. In questa fase della sua vita, in cui è concentrato sul tennis, avrebbe percepito la relazione con la modella come troppo impegnativa.

A cura di Daniela Seclì

Jannik Sinner e la fidanzata Maria Braccini si sono lasciati? Secondo il Corriere della Sera, il campione di tennis e la modella si sarebbero detti addio. La decisione sarebbe stata presa dallo sportivo, presumibilmente già lo scorso settembre, mentre disputava il torneo ATP 250 a Sofia. Della fidanzata aveva detto: "È carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione".

I motivi della presunta rottura tra Maria Braccini e Sinner

Il Corriere della Sera spiega anche quali motivi avrebbero spinto Jannik Sinner – che il 16 novembre ha vinto alle Atp Finals battendo Hubert Hurkacz – a mettere fine alla relazione con Maria Braccini. A quanto si apprende, i due sarebbero stati fidanzati per un anno. Proprio allo scoccare dell'anniversario la modella, che ora ha privatizzato il suo profilo Instagram, avrebbe pubblicato un post nel quale celebrava il primo anno d'amore con Sinner. Secondo quanto sostiene il Corriere, il tennista – molto riservato – non avrebbe apprezzato il gesto romantico. Al contrario, avrebbe iniziato a percepire questa relazione come troppo impegnativa per i suoi vent'anni. Sinner, in fondo, ha spesso rimarcato che in questa fase della sua vita, la priorità resta il tennis. Inoltre, la carriera che ha scelto lo porta a viaggiare tantissimo. Talvolta riesce a tornare a casa solo un mese all'anno. E questo sarebbe stato un altro intralcio alla relazione. A breve, disputerà la Coppa Davis e ciò richiederà nuovamente la massima concentrazione: "Maria era diventata un impegno troppo da grandi, c’è tutto il tempo per diventare adulto", si legge sul Corriere.

Chi è Maria Braccini

Maria Braccini ha 21 anni, dunque è coetanea di Sinner. È una modella e influencer, che su Instagram conta oltre 68 mila fan. La relazione con il tennista ha avuto inizio a settembre 2020. Sinner, pronto a costruire qualcosa di importante nel tennis, sosteneva di avere trovato in lei la donna ideale con cui compiere questo percorso. Avrà davvero cambiato idea come sostengono le indiscrezioni? Al momento i diretti interessati non si sono espressi a riguardo.