Jared Leto a Roma coinvolto negli scontri No Green Pass: “Asfissiato dai lacrimogeni” Jared Leto è rimasto coinvolto nella protesta No green pass che si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre a Roma. Il divo americano ha pubblicato su Instagram alcune immagini e video che documentano i momenti clou della manifestazione e ha aggiunto: “Mi hanno asfissiato con i lacrimogeni”.

A cura di Ilaria Costabile

Ore di tensione a Roma, dove dal primo pomeriggio di sabato 9 ottobre la protesta No Green Pass ha bloccato le strade del centro della Capitale e in migliaia si sono riversati in piazza per manifestare. Ad assistere alla protesta, inconsapevolmente, si è trovato anche l'attore americano Jared Leto. Il divo ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui documenta i momenti di lotta e tensione tra manifestanti e polizia, inquadrando anche una persona ferita.

I video e le foto pubblicati da Jared Leto

L'attore attraverso video e foto documenta i momenti clou della protesta, con l'avanzata delle migliaia di persone scese in strada per opporsi all'estensione del green pass, provocando episodi di violenza e vandalismo. In una foto scattata da Leto, in cui si vede un agente di polizia intento a bloccare un manifestante, l'attore spiega cosa stia accadendo: "Sono rimasto coinvolto in una protesta in Italia. Da quello che ho capito si trattava di mandati per i vaccini/ green pass. Mi hanno asfissiato con i lacrimogeni e poi si è conclusa la mia serata. Qui ci sono alcune immagini e video".

La protesta No green pass a Roma

Circa diecimila partecipanti si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre, in piazza a Roma per protestare contro il Green pass. I manifestanti, come avviene ormai da diverse settimane, si sono ritrovati in piazza del Popolo, intonando slogan come "Libertà" e insultando il presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra i presenti alla manifestazione anche il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. Quello che doveva essere un sit-in si è trasformato in un corteo non autorizzato che ha dato luogo a tensioni tra alcuni dei manifestanti e le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa per controllare la manifestazione.