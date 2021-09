Jasmine Carrisi è rifatta? La figlia ventenne di Al Bano e Loredana Lecciso svela il ritocchino Jasmine Carrisi si sta rimboccando le maniche per costruire una carriera sia nel mondo della musica che in quello dello spettacolo. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è anche molto seguita sui social dove condivide momenti della sua quotidianità. In queste ore ha voluto fare chiarezza sul ricorso al ritocchino.

A cura di Daniela Seclì

Jasmine Carrisi sta seguendo le orme dei genitori Al Bano e Loredana Lecciso. La ventenne, infatti, si sta rimboccando le maniche per farsi strada sia nel mondo della musica che in quello dello spettacolo. Jasmine è molto seguita anche sui social. Su Instragram è a un passo dal raggiungere un milione di follower. In queste ore, ha confidato agli utenti di essere ricorsa a un ritocchino e ha permesso loro di fare qualche domanda.

Jasmine Carrisi fa chiarezza sui ritocchini

Jasmine Carrisi ha fatto sapere su Instagram: "Ho appena fatto il filler alle labbra". Così, ha permesso ai suoi follower di farle delle domande a riguardo. C'è chi le ha chiesto della durata dell'effetto di questo trattamento estetico e chi le ha domandato se sia doloroso o meno. Tra le domande anche una su eventuali altri ritocchini: "Hai gli zigomi rifatti?". Jasmine Carrisi, allora, ne ha approfittato per fare chiarezza. La ventenne, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha spiegato: "No ragazzi, tutta natura tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi".

Il futuro di Jasmine Carrisi in televisione

Jasmine Carrisi è stata tra i coach di The Voice Senior insieme al padre Al Bano. Nel momento in cui scriviamo, circola un'altra indiscrezione succosa sul suo conto. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, la cantante sarebbe tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato, la ventenne sarebbe stata preferita ad un'altra figlia d'arte, Anna Lou Castoldi, i cui genitori sono Asia Argento e Morgan. Al momento, però, il suo nome non è ancora stato ufficialmente confermato. Secondo Novella 2000, Carrisi avrebbe ancora dei dubbi circa questa esperienza televisiva. Insomma, occhi puntati sui social del programma condotto da Alfonso Signorini, per scoprire chi varcherà la porta rossa.