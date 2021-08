Jennifer Aniston e David Schwimmer si starebbero frequentando: “C’è chimica tra loro” Lo scorso maggio in occasione della reunion del cast per lo speciale di Friends andato in onda su HBO David Schwimmer aveva ammesso che tra lui e Jennifer Aniston i sentimenti fossero andati ben oltre lo schermo, ai tempi. Oggi, stando a quanto rivela il sito britannico Closer, i due attori entrambi single sarebbero di nuovo vicini. Complice il 25esimo anniversario della sitcom che ha riacceso gli antichi bollori: “Hanno iniziato a scambiarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles”.

A cura di Giulia Turco

Jennifer Aniston e David Schwimmer si stanno frequentando di nuovo. I due protagonisti della storica serie tv Friends sarebbero amanti anche fuori dallo schermo a 17 anni dal successo della coppia Rachel e Ross che ha fatto innamorare milioni di fan. Lo scorso maggio in occasione della reunion del cast per lo speciale di Friends andato in onda su HBO Schwimmer aveva ammesso che tra lui e la Aniston i sentimenti fossero andati ben oltre lo schermo, ai tempi, salvo poi decidere di lasciar naufragare la loro passione per via del successo mediatico e delle relazioni che ognuno aveva già in corso nella vita privata. Oggi, stando a quanto rivela il sito inglese Closer, i due attori entrambi single sarebbero di nuovo vicini. Complice il 25esimo anniversario della sitcom che ha riacceso gli antichi bollori.

David Schwimmer vola da NY a Los Angeles per vedere Jennifer Aniston

Gli addetti ai lavori di Closer rivelano che dopo la reunion di Friends Jennifer Aniston e David Schwimmer non si sono più lasciati. "Dopo la reunion è diventato chiaro che il ricordo del passato ha suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano dovuto seppellire era ancora lì", rivela una fonte al magazine britannico. "Hanno iniziato a scambiarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles", aggiunge la voce dell'indiscrezione. "Hanno passato del tempo a casa di Jen, dove lei preparava la cena la sera, si sono divertiti insieme, chiacchierando e ridendo. Inoltre sono stati visti sorseggiare vino, immersi in una conversazione, mentre camminavano in uno dei vigneti preferito di Jen a Santa Barbara: era chiaro ci fosse molta chimica tra loro".

David Schwimmer e Jennifer Aniston nel 2001 (fonte Getty Images).

Rachel e Ross, una passione mai spenta anche nella vita reale

Proprio nei giorni in cui gli attori stanno promuovendo il merchandising legato alla reunion della sitcom, la coppia si è scambiata una frecciatina via social che ha tutta l'aria di essere la conferma del loro flirt. Schwimmer infatti ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto con indosso una maglietta con le loro due sagome taggando la Aniston, lei ha commentato sibillina: "Per la cronaca…non eravamo così in pausa", in riferimento alla loro storia d'amore sullo schermo. Lo scorso maggio d'altronde le loro confessioni erano state esplicite: "Ho avuto una grande cotta per Jen che è stata ricambiata", aveva ammesso l'attore. "Abbiamo incanalato tutta la nostra adorazione e amore reciproco in Ross e Rachel […]. Uno di noi ha sempre avuto una relazione e non abbiamo mai attraversato quel confine". Jennifer Aniston infatti ai tempi era sposata con Brad Pitt. Matrimonio che si è concluso nel 2004 appena un anno dopo la fine della sitcom. In seguito è stata sposata con Justin Theroux, dal quale ha divorziato nel 2018. David Schwimmer, che ha avuto la figlia Cleo (10 anni= dall'ex moglie Zoë Buckman, in passato ha frequentato Natalie Imbruglia e la star di S Club 7 Tina Barret.