Jennifer Lawrence è incinta: primo figlio in arrivo insieme al marito Cooke Maroney Il 2021 di Jennifer Lawrence si chiuderà in crescendo perché c’è un bebè in arrivo, il primo dal matrimonio con il gallerista e mercante d’arte Cooke Maroney, e c’è l’attesissimo film “Don’t Look Up” con Leonardo DiCaprio pronto a sbarcare su Netflix il prossimo 24 dicembre. La notizia della gravidanza è stata confermata da un portavoce dell’attrice.

Jennifer Lawrence è incinta e la notizia è stata confermata dal portavoce dell'attrice al magazine, People. La 31enne – vincitrice dell'Oscar per Il lato positivo – aspetta il suo primo figlio dal marito, il gallerista d'arte Cooke Maroney. La coppia, insieme dal 2018, si sono fidanzati ufficialmente nel febbraio 2019 per poi sposarsi il 19 ottobre 2019 a Rhode Island. Il mercante d'arte ha 37 anni.

Jennifer Lawrence ha messo la testa a posto

Incorreggibile, sempre sopra le righe, Jennifer Lawrence ha messo la testa a posto con Cooke Maroney. Il matrimonio, celebratosi il 19 ottobre 2019, con un ricevimento di nozze per ben cento cinquanta ospiti, è stato tra i più dibattuti nel mondo del gossip. Un ricevimento al quale hanno partecipato Adele, Emma Stone, Kris Jenner, Amy Schumer. E adesso, la notizia del bebè in arrivo stravolge il mondo del pettegolezzo in salsa hollywoodiana. L'amore è fortissimo. Pensate che nel giugno 2019, Jennifer Lawrence ha definito Cooke Maroney "il più grande essere umano che abbia mai incontrato".

Jennifer Lawrence protagonista anche su Netflix

Il 2021 di Jennifer Lawrence si chiuderà in crescendo perché, oltre al bebè in arrivo che caratterizza un picco della sua vita privata, ci sarà una svolta anche sul piano professionale. Il 24 dicembre arriva un regalo di Natale da parte di Netflix per i suoi abbonati: parliamo del film "Don't Look Up". Il cast? Definirlo stellare, è un eufemismo: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande, Chris Evans, Gina Gershon, Tyler Perry, Ron Perlman, radunati dal regista e sceneggiatore Adam McKay e coinvolti in un film che racconta della difficoltà di far convergere gli interessi della politica e delle persone sui temi che guardano alla salvezza del pianeta. Il trailer del film è stato pubblicato nelle ultime ore da Netflix.

Le foto pubblicate da "Chi"

Riguardo al pancione di Jennifer Lawrence, un primo scatto arriva direttamente dalla redazione del settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini. Mascherina in viso, abitino bianco e sguardo dritto verso i paparazzi: quello è certamente un pancione che cresce.