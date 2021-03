Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati da "poche settimane" dopo tre anni di fidanzamento ufficiale. È quanto ha riferito alla CNN una fonte vicina alla coppia. "Non sembra che torneranno insieme", ha aggiunto, specificando che l'assenza della popstar accanto al Rodriguez è stata non del tutto casuale in questo ultimo periodo. Nessun commento al momento dai diretti interessati, contattati sempre dalla CNN per poter confermare o smentire la notizia.

Gli indizi sui profili Instagram e canali social

I due sono stati fotografati insieme il mese scorso nella Repubblica Dominicana, dove Jennifer Lopez sta attualmente girando un film. L'ultima foto insieme a lei, caricata da Alex Rodriguez profilo Instagram, è proprio lì e definisce ‘Perfezione‘ la loro coppia felicemente immortalata al tramonto. 28 febbraio 2021, stesso giorno stesse foto anche per JLo, che ha festeggiato il giorno dell'indipendenza dominicana su Instagram, caricando un album di foto con il suo Alex, al quale è abbracciata con tutto il suo amore. Deve essere una rottura della ultimissima ora, visto che le foto risalgono a nemmeno tre settimane fa e niente avrebbe lasciato trasparire una crisi tra loro. Se non fosse solo per l'ultimo post caricato dalla popstar: ieri infatti è apparso un video del passato, nel quale c'è lei che ride spensierata, e il messaggio "Oggi sono alla ricerca di un buon motivo per sorridere. Mando amore a tutti voi" ha impensierito in fan che erano stati allertati dalla notizia della sua separazione.

Uniti anche per l'insediamento di Biden

Innamoratissimi e sempre uniti, la coppia formata da Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non è mai stata al centro del gossip per improvvisi colpi di testa o allontanamenti imprevisti. Anche durante la cerimonia per l'insediamento di Joe Biden, lo scorso 20 gennaio a Washington, i due si sono presentati mano nella mano e dopo il discorso di JLo sul tema delle minoranze in America, hanno continuato a coccolarsi davanti ai fotografi e a baciarsi con grande passione.