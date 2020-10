La puntata di venerdì 2 ottobre di Uomini e Donne è stata particolarmente emozionante, dopo diversi giorni di attesa è stata trasmessa la scelta di Jessica Antonini che dopo poche settimane ha visto in Davide Lorusso, la persona con cui iniziare un percorso di conoscenza in maniera più approfondita e lontani dalle telecamere. Ed ecco che, dopo la puntata, arriva anche la prima foto di coppia dei due, più affiatati che mai.

Il primo scatto dopo la scelta

Abbracciati e sorridenti, così si presentano Jessica e Davide nel selfie scattato davanti ad uno specchio, che li vede per la prima volta insieme dopo aver partecipato allo show di Canale 5, dove hanno scoperto delle affinità tali da far proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori. La ragazza aveva già espresso i suoi sentimenti, mostrando anche le perplessità nel compiere una scelta così velocemente: "Sono venuta per fare un percorso lento ed è il motivo per cui continuavo a stare qua. Lui mi piace tanto, non è andata come volevo.Volevo una persona grande e lui è più piccolo di me, volevo non scegliere subito, non correre".

La scelta lampo di Jessica Antonini

Le anticipazioni del dating show già il 19 settembre annunciavano l'esito di questo incontro avvenuto negli studi della Mediaset. Una scelta lampo, così come è stata definita dagli appassionati del programma, che non avevano mai assistito ad un percorso così breve. Ma l'attrazione tra i due è stata talmente forte da non far emergere dubbi tali procrastinare ancor di più la loro permanenza nel programma. All'età di 29 anni Jessica Antonini ha dimostrato fin da subito di essere decisa e di avere le idee ben chiare su quello di cui era in cerca. Tra i due è scattata subito una grande complicità, sia in studio che fuori, Jessica e Davide hanno dimostrato di essersi presi fin dal primo istante.