Jessica Antonini e Davide Lorusso si sarebbero lasciati. Un'ipotesi che circola da settimane, che ora sembra aver trovato conferma nelle parole piccate dell'ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram ha risposto ad alcuni fan, sempre più curiosi di sapere se è finito l'amore tra lei e il corteggiatore che aveva scelto lo scorso ottobre all'interno del dating show. La relazione sarebbe durata meno di un anno e oggi Jessica starebbe già guardando avanti, considerando che parla già della sua relazione al passato:“Ho letto: ‘è durata pure troppo’, ma la storia era vostra? Ho letto: ‘lei girava sempre con gruppo di amici (quindi?). Un popolo di giudiconi, pecoroni, ignorantoni, che si battono il petto. Ma pensate alla vostra di vita e pensate prima di parlare”.

Jessica Antonini su tutte le furie dopo la presunta rottura

L'ex tronista non ne vuole sapere di dare spiegazioni. La presunta rottura con Davide Lorusso non è ancora stata confermata ufficialmente dalla coppia, ma sembra ormai certo che gli umori sono pessimi. Jessica ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, in tono piuttosto piccato, infastidita dalla loro invadenza nella sua vita privata: "Ma perché non vi date una sciacquata alla bocca tutti quanti, che vergogna di gente. Ma ci conoscete?". E ancora: "Ho letto: ‘lasciala con Corona, è l’uomo per lei (non si sa mai nella vita, Fabrizio è una bellissima persona)".

La storia d'amore di Jessica Antonini e Davide Lorusso

La tutuatrice romana aveva scelto Davide Lorusso lo scorso ottobre. Il loro amore era iniziato a gonfie vele, salvo le voci che dopo la loro uscita dal programma parlavano di un flirt del barman già in corso con un'altra ragazza. Il gossip trapelato dai social, con tanto di chat e note audio, ha serpeggiato fino al punto che la fanbase della coppia ha iniziato a ipotizzare che i due si fossero già lasciati e che Lorusso avesse saltellato dall'ultima edizione di Temptation Island all'attuale U&D solo alla ricerca di visibilità. Davide aveva chiarito che era tutto falso: "Non è vero che io ero fidanzato e che ho illuso questa ragazza, che ha agito per pura cattiveria nei miei confronti. Posso dire che ho il vizio di mandare questi messaggi vocali (???, ndr) ma niente di più".