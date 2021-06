Sono trascorsi pochi giorni dal momento in cui Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato di essere stata lasciata da Davide Lo Russo, sua scelta in trasmissione, senza spiegazioni. Ma la donna non sembrerebbe avere finito e, sebbene il suo ex sia rimasto in silenzio di fronte alle sue accuse, ha deciso di rendere pubblico lo screen di un messaggio privato che Davide avrebbe scambiato con una fan ai tempi della loro relazione.

I messaggi privati di Davide Lorusso

“Scappa finché sei in tempo”, si legge nello screen di un messaggio privato inviato a Davide via Instagram. Messaggio cui l’uomo risponde: “E dove vado?”. E alla domanda segue un invito: “Vieni da me!”. Uno screen che secondo Jessica proverebbe una mancanza di rispetto e che la donna commenta così: “Mi stanno arrivando tantissimi screen. Questo forse è l’unico pubblicabile. Che dignità! Menomale che io mi ammazzavo per difenderlo. Chiedo scusa pubblicamente a tutte le persone che ho sbranato quando mi davano dei gran consigli e avvertimenti. E qui concludo perché se parlo la figura di me*** diventa internazionale”.

Jessica a Davide Lorusso: “Scappare come un ladro è schifoso”

In un’altra storia, Jessica è tornata ad attaccare Davide pur non nominandolo direttamente. La donna lo ha accusato di averla abbandonata da un giorno all’altro senza darle motivazioni. “Scappare come i ladri da un giorno all’altro è da schifo”, ha aggiunto ancora Jessica. Davide, invece, per il momento ha preferito restare in silenzio. Non ha ancora dato la sua versione dei fatti circa la separazione dall’ex tronista di Uomini e Donne che lo scelse al termine di un trono lampo perché sinceramente presa da lui. Insieme hanno formato una coppia poco social ma che sembrava solida. Fino al recente e inaspettato epilogo reso noto dalla donna.