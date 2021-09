Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile: “Sui social pubblico quello che sono cioè una mamma” Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, è seguitissima su Instagram dove può contare almeno un milione di follower. La 31enne ha risposto ad alcune domande sul perché non pubblicasse molti contenuti sui social e lei ha spiegato che le piace condividere solo la sua vera essenza: “Io faccio la mamma, la moglie e la tifosa”, ha dichiarato.

A cura di Ilaria Costabile

Ciro Immobile e Jessica Melena sono una coppia che fa davvero scintille: il calciatore e la moglie, infatti, sono seguitissimi sui social dove pubblicano fari momenti della loro vita insieme. Eppure, durante una sessione di domande che alcuni follower hanno posto alla bella Jessica, qualcuno le ha fatto notare che non pubblica contenuti molto frequentemente e che, quindi, la sua permanenza sui social non è sempre costante e lei ha prontamente il perché di questa scelta.

Jessica Melena e il suo rapporto con i social

Jessica Melena è seguita da un milione di persone, un numero altissimo, considerando che nonostante le capiti di lavorare come testimonial di alcuni prodotti, non si può dire che sia un propriamente un influencer, eppure il suo seguito tende ad aumentare e, probabilmente, anche gli Europei hanno contribuito a questo incremento. La domanda sul perché, quindi, anche i contenuti pubblicati non siano così frequenti trova risposta in una spiegazione ben precisa:

Non è un caso. Mi è sempre piaciuto come social perché potevo esprimermi attraverso le foto, senza troppe parole. Poi però ultimamente è cambiato qualcosa. Ho la sensazione che le persone pubblichino foto e video per fare a gara a chi ha di più. Io faccio la mamma, la moglie e la tifosa. Pubblico questo.

Una possibile carriera nello spettacolo?

Mamma di Michela, Giorgia e Mattia si legge nella bio di Instagram ed è effettivamente così che le piace descriversi, oltre che moglie e, ovviamente, sostenitrice del suo campione. Nonostante i suoi primi interessi l'avessero portata ad intraprendere gli studi di Scienze delle Investigazioni a L'Aquila, essendo nata in provincia di Chieti, Jessica non ha mai manifestato la sua volontà di fare carriera nel mondo dello spettacolo, anche se non disdegnerebbe l'idea di partecipare a Ballando con le Stelle, vista la sua grande passione per la danza.