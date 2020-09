Jessica Szohr, ‘attrice che interpretava Vanessa Abrams in Gossip Girl, aspetta il suo primo figlio. L'annuncio è comparso nelle ultime ore proprio sull'account Instagram della nota interprete che ha voluto condividere con i suoi fan questa dolce notizia, con uno scatto che la vede mostrare orgogliosa il suo pancione, abbracciata dal compagno Brad Richardson.

L'annuncio su Instagram

Un foto in bianco e nero e una frase ad accompagnarla che è l'emblema di questo momento così magico per una coppia. Jessica Szohr scrive, infatti, "Piena di gioia" portando l'attenzione sul suo pancione ben in evidenza. Un istante di felicità catturato da uno smartphone o da una macchina fotografica che l'attrice condivide con amici e fan, i quali non hanno esitato a commentare con entusiasmo. Non sono mancati, infatti, gli auguri da parte di alcuni colleghi di set, tra Gossip Girl, ma anche The Vampire Diaries che si sono congratulati con la 35enne per questa bellissima novità.

Full of joy! A post shared by Jessica Szohr (@jessicaszohr) on Sep 23, 2020 at 4:27pm PDT

La storia con Brad Richardson

L'amore con Brad Richardson, il giocatore di hockey con il quale è fidanzata da poco più di un anno, pare che sia nato molto tempo addietro. I due si sarebbero conosciuti, infatti, quando lei er ancora fidanzata con Ed Westwick, il Chuck della nota serie televisiva. I due sono stati insieme precisamente tra il 2008 e il 2010. La loro relazione, però, è stata conclamata solo nel 2019, probabilmente la prima conoscenza non aveva portato alla nascita del legame che si è poi sviluppato nel tempo e ha portato anche a diventare una famiglia.

La carriera dopo Gossip Girl

Jessica Szohr ha preso parte a diversi progetti televisivi che l'hanno resa famosa. Appena approdata nel mondo dello spettacolo l'abbiamo vista, infatti, nelle vesti di Vanessa Abrams accanto a Blake Lively, ma in seguito sono stati diversi i ruoli interpretati nel corso degli anni, rimanendo sempre nell'ambito delle serie tv. Ha preso parte a The Vampire Diaries, a Dinasty e ultimamente anche a Shameless. Una carriera in ascesa, quindi, per la bella Jessica che è molto seguita anche su Instagram.