Damiano Bauer e Cecilia Castelli. Erano i personaggi che Jgor Barbazza e Linda Collini interpretavano nella soap opera di Canale 5, Centovetrine. Proprio sul set, i due attori si sono ritrovati travolti dalla passione e tra gli abbracci e baci di scena, ci sono finiti anche quelli lontano dal set. Il risultato è che i due attori sono ormai una coppia fissa da undici anni. Un traguardo niente male, condito dalla gioia di una nascita.

La rivelazione di Jgor Barbazza e Linda Collini

Jgor Barbazza e Linda Collini stanno per diventare genitori per la prima volta. In una intervista a Tv Mia, la coppia ha raccontato qualche dettaglio sulla gravidanza di Linda, previsto per metà febbraio. La scoperta della gravidanza è arrivata durante il primo lockdown: "Perché in 2 è bello ma in 3 sarà meraviglioso… (l’avevo detto che ci saremo divertiti in questo 2021)". La coppia non ha voluto rivelare né il sesso né il nome del nascituro.

Cosa fanno oggi Jgor Barbazza e Linda Collini

Sono trascorsi cinque anni dalla chiusura di Centovetrine, ma Jgor Barbazza e Linda Collini proseguono le loro attività, lavorando nel mondo dello spettacolo. Per quanto concerne le esperienze televisive di Jgor Barbazza, lo abbiamo apprezzato in numerose fiction Rai come Provaci ancora Prof., Sacrificio d'Amore e Don Matteo. Anche ne Il Paradiso delle Signore, nella terza stagione, dove ha ricoperto il ruolo di Oscar Bacchini, il marito della capo commessa Clelia Calligaris. È stato anche il fisioterapista Daniele Improta a Un posto al sole. Per quanto riguarda Linda Collini, l'attrice pratese si è dedicata al teatro e al doppiaggio e nel 2020 si è laureata. Entrambi sono testimonial per Lilt Filanda di Treviso, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Treviso, spingendo a donazioni verso l'associazione che giorno dopo giorno dona supporto, cure e attenzioni verso i malati di tumore.