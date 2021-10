Joele Milan e Ilaria Melis si incontrano fuori da Uomini e Donne, la prima foto insieme Joele Milan e Ilaria Melis si sono incontrati a Milano dopo il caos che li ha visti protagonisti a Uomini e Donne, come dimostra una foto scattata dall’ex tronista e pubblicata su Instagram. La loro esperienza nel dating show di Canale 5 è durata davvero poco, dal momento che i due sono stati accusati dalla redazione di aver preso accordi fuori dal programma, cosa che è stata smentita da entrambi.

A cura di Ilaria Costabile

Joele Milan e Ilaria Melis si sono rivisti a Milano, dopo quanto è successo a Uomini e Donne, e per suggellare questo incontro hanno anche pubblicato uno scatto in cui si mostrano insieme sorridenti e felici. L'avventura nel dating show di Maria De Filippi è durata il tempo di qualche puntata, dal momento che i due sono stati accusati di avere degli accordi al di fuori del programma, che avrebbero compromesso il loro percorso nello show, cosa poi smentita dal giovane ex tronista.

Lo scatto insieme a Milano

Ilaria Melis e Joele Milan hanno provato a mantenere un rapporto, almeno di amicizia, dopo l'esperienza che li ha visti protagonisti a Uomini e Donne e, per la quale hanno dovuto lasciare la trasmissione, proprio quando la loro conoscenza poteva prendere una piega diversa. L'ex corteggiatrice aveva annunciato su Instagram che sarebbe andata a Milano per una "toccata e fuga" e, quindi, ha approfittato del tempo trascorso in città per incontrare il ragazzo che, in fin dei conti, aveva adocchiato anche nello show di Canale 5. Lo scatto, condiviso in una story, è stato pubblicato da Milan sul suo profilo Instagram e poi condiviso a sua volta dalla giovane esperta di armocromia.

L'esperienza finita a Uomini e Donne

Solo amicizia, quindi, tra i due, anche perché proprio l'ex tronista ha raccontato a Fanpage.it, dopo la messa in onda della puntata in cui Maria De Filippi decide di allontanarlo dal programma, che dopo la cacciata dallo show non erano più entrati in contatto, ma che non era nelle condizioni per pensare a qualcosa di più: "Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà". Non solo Milan, ma anche lei aveva sottolineato come il discorso incriminato e messo sotto esame dalla redazione del programma era stato frainteso: "Non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo" per poi aggiungere che non le sarebbe dispiaciuto avere iniziare una conoscenza anche fuori il programma.