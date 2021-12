Joele Milan e Ilaria Melis si sono lasciati, il tronista: “Storia finita, non voglio guerre social”

Joele Milan e Ilaria Melis si sono lasciati. A comunicarlo è stato l'ex tronista di Uomini e Donne, che venne cacciato dal programma perché sorpreso a impartire indicazioni alla corteggiatrice, su come sentirsi fuori dal programma. In una serie di Instagram Stories, Joele ha comunicato la fine della brevissima relazione e i motivi che hanno portato a dirsi addio.

Le voci di crisi si rincorrevano ormai da tempo. Così, Joele Milan ha ritenuto opportuno intervenire sui social. In una serie di Instagram Stories ha confermato la fine della frequentazione con Ilaria Melis, conosciuta nel programma Uomini e Donne, da cui vennero allontanati entrambi:

"Faccio questo video per rispondere a tutti quelli che me lo stanno chiedendo, per informarvi che le cose tra me e Ilaria non sono andate e abbiamo deciso di chiudere. Uscito dal programma ho capito che non c'era quella magia che invece percepivo all'interno del programma, che ha fatto sì che la volessi conoscere al di fuori".