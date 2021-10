Joele Milan si fa un tatuaggio dedicato a Uomini e Donne: “Incidente di percorso” Joele Milan, l’ex tronista allontanato da Uomini e Donne dopo il presunto accordo con Ilaria Melis, ha deciso di rendere indimenticabile la sua esperienza nel dating show. Su Instagram ha pubblicato un video in cui mostra un tatuaggio appena finito, che raffigura un trono disastrato, magari saltato in aria, un modo goliardico per ricordare quanto è accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante non faccia più parte del programma di Joele Milan, il giovane ex tronista allontanato da Uomini e Donne, si parla ancora. La sua esperienza nel dating show di Canale 5 è durata il tempo di un battito di ciglia, ma lui ha comunque voluto renderla indimenticabile scegliendo di farsi fare un tatuaggio. Su Instagram, infatti, ha pubblicato il video in cui mostra il tattoo appena finito ed è decisamente ironico.

Il tatuaggio di Joele Milan

Un trono scoppiato, questo il disegno che ha chiesto fosse disegnato sul suo quadricipite e, infatti, come è ben evidente nel video, c'è una poltrona disastrata, con tanto di pezzi ciondolanti o saltati in aria. Insomma, una metafora scherzosa di quello che è stato il suo trono a Uomini e Donne, forse il più breve nella storia del programma, considerando anche i motivi per cui il percorso di Joele non è andato avanti, nonostante tutta la voglia di prendere parte ad uno show tra i più conosciuti della televisione e magari, anche di conoscere una ragazza con cui approfondire un legame. Accanto al video che mostra il tatuaggio, Milan scrive: "Incidente di percorso", probabilmente un modo per sottolineare ancora una volta la buona fede dietro all'accaduto che ha portato alla fine della sua esperienza nella trasmissione di Canale 5.

Le prime parole di Joele Milan

Come ha raccontato a Fanpage.it, infatti, Joele non aveva alcuna intenzione di contravvenire alle regole imposte dal programma e quello con Ilaria Melis, non era un accordo, bensì uno scambio provocatorio di battute. "Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato" ha dichiarato l'ex tronista che, inoltre, ha aggiunto: "Non sono apparso per quel che sono veramente, le mie erano solo battute, non volevo fare niente di nascosto”.