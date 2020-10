John Cena e Shay Shariatzadeh sono marito e moglie. Il noto wrestler e attore e la sua compagna si sono sposati a Tampa, la splendida località della Florida. La coppia è insieme dall'inizio del 2019, pochi mesi dopo la separazione di John Cena dalla compagna Nikki Bella.

Il secondo matrimonio del wrestler

John Cena e Shay Shariatzadeh sono subito diventati una coppia molto salda. Hanno iniziato subito a fare seriamente e, stando a quanto dichiarato da Tmz, si sono scambiati gli anelli il 12 ottobre in una cerimonia tra pochi intimi proprio nella città di Tampa. John Cena aveva fatto proposta di matrimonio in diretta tv all'interno di WrestleMania 33, il 2 aprile 2017. Poi il colpo di scena: dopo sei anni di fidanzamento la coppia si è lasciata nel 2018. In precedenza, John Cena era stato sposato con Elizabeth Huberdeau dal 2009 al 2012.

Chi è Shay Shariatzadeh

Shay Shariatzadeh è una cittadina canadese di origini iraniane e lavora come product manager per un'azienda tecnologica a Vancouver, la Sonatype. Sul suo profilo spiega: "Amo la tecnologia e le persone! Eccellere nel costruire rapporti con i clienti, determinare le esigenze del mercato e tradurle in requisiti ingegneristici in modo da poter costruire prodotti di successo che le persone amano"

John Cena, una stella mondiale

Classe 1977, John Cena è considerato una delle stelle più luminose del mondo del wrestling. È il quarto campione di tutti i tempi per numero di giorni complessivi – 1254 giorni – dietro a Bruno Sammartino, Hulk Hogan e Bob Backlund. È stato campione mondiale per più singoli anni consecutivi ed è il terzo wrestler di sempre a detenere questo record, dietro a Hulk Hogan e Bruno Sammartino. Oltre al Wrestling, ha pubblicato l'album rap "You can't see me" nel 2005 ed ha recitato – e recita tuttora – in numerosi film. È nel cast di "The Suicide Squad", sequel del film DC, nel ruolo di PeaceMaker.