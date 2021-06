Jolanda De Rienzo è diventata mamma. La giornalista sportiva e il suo compagno, il musicista Angelo Barletta, hanno annunciato la nascita del loro primogenito. Il nome prescelto per il bebè è Gabriel. Entrambi sono apparsi felicissimi di poterlo finalmente stringere tra le braccia. Tanti i messaggi di auguri piovuti sui profili Instagram dei due genitori.

Jolanda De Rienzo ha pubblicato le prime foto di Gabriel

Jolanda De Rienzo ha condiviso con gli oltre 300 mila utenti che la seguono su Instagram, le prime foto del bebè che è venuto alla luce in queste ore. Nei tenerissimi scatti, Gabriel esibisce un dito medio del tutto casuale. La giornalista sportiva, classe 1984, originaria di Napoli, ha commentato le foto con ironia: "Ciao, mi chiamo Gabriel. Ci tenevo a salutarvi…a modo mio". Tantissimi coloro che si sono congratulati con lei per il lieto evento, da Andrea Delogu ad Alessia Ventura passando per Gianluca Impastato hanno tutti definito il bebè "una meraviglia".

Jolanda De Rienzo e Angelo Barletta genitori

in foto: Angelo Barletta e Jolanda De Rienzo

Anche Angelo Barletta, il compagno di Jolanda De Rienzo, è intervenuto su Instagram e in una delle Stories ha ringraziato lo staff medico, coloro che si sono ritagliati del tempo per fare gli auguri alla coppia e poi ha rivolto le parole più intense e romantiche alla giornalista, lasciando intuire che i nove mesi della gravidanza non siano stati facilissimi per lei: