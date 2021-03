Durante la puntata di giovedì 18 marzo 2021 di Detto Fatto, Jonathan Kashanian si è lasciato andare ad una confessione inaspettata con Bianca Guaccero. Nel corso della solita rubrica di gossip tenuta dall'ex vincitore del Grande Fratello, si parlava di coppie che hanno condiviso e condividono non solo la vita sentimentale, ma anche quella lavorativa. La conduttrice ha chiesto al suo braccio destro se, quindi, in passato gli fosse capitato di vivere una situazione di questo tipo, rivolgendogli la stessa domanda che le aveva fatto lui stesso pochi minuti prima. Colto di sorpresa Jonathan ha quindi accennato ad un momento della sua carriera, quando ha provato dei sentimenti per una persona a lui vicina e ha fatto intendere che si trattasse di Bianca Atzei, la cantante con cui nel 2018 ha partecipato all'Isola dei Famosi.

La confessione di Jonathan

Non era mai accaduto prima che l'ex gieffino dichiarasse in maniera così diretta di aver provato delle emozioni così forti nei confronti di un volto noto dello spettacolo. Ed è per questa ragione che le sue dichiarazioni, fatte nel salotto televisivo di Rai2, hanno assunto un certo peso, anche perché dell'ipotetico flirt con l'attuale compagna di Stefano Corti, all'epoca del reality, se ne era parlato ampiamente, senza che dai due arrivasse alcuna conferma. Ma, alla domanda rivoltagli da Bianca Guaccero (qui il video al min 1:oo:52), Jonathan ha così risposto: "Mi hai colto alla sprovvista, mi batte un po’ il cuore, ti devo rispondere in tutta sincerità “sì”. Ti spiego, mi è capitato di lavorare con una persona per la quale ho provato qualcosa che non pensavo di provare". La conduttrice, quindi, intuendo a cosa si stesse riferendo l'esperto di gossip, lo ha punzecchiato dicendo: "Era in un reality?". Ormai in trappola, il vincitore del GF ha continuato il suo racconto, lasciandosi scappare una chiosa eloquente:

Stai ciurlando nel manico e non era previsto. Accontentati già di quello che ti sto dicendo e non dovrei dirti. E allora sì, è nato tutto, ma perché mi batte il cuore e sudo quando parlo?…Non so come risponderti perché qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Quante volte mi è capitato nello spettacolo di dichiarare di provare qualcosa per una persona? Raramente, quindi quella volta in cui è capitato evidentemente era vero. Finita male, posso dirti solo una cosa, nella vita sparisce una B e ne arriva un’altra.

L'esperienza insieme all'Isola dei Famosi

I due, come già anticipato, hanno affrontato l'esperienza dell'Isola dei Famosi insieme, nel 2018. In quel frangente avevano stretto un legame particolarmente intenso, erano complici, sempre l'uno accanto all'altra e, infatti, anche dopo il reality i due sono stati beccati più di una volta insieme. Molti, però, all'epoca dei fatti si interrogarono sulla sessualità di Kashanian, argomento che è stato affrontato spesse volte nei programmi in cui è stato ospite, ma che trovò risposta solo nel 2010, quando interrogato da Barbara D'Urso dichiarò: "Quando mi chiedono se sono gay, rispondo che io cerco l’amore a prescindere dal fatto che sia poi un uomo o una donna. In questo momento della mia vita non c’è una direzione precisa".