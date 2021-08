Julia Roberts e la gaffe del giornale: “I suoi buchi migliorano con l’età” Torna virale un articolo di giornale apparso sul Post-Journal con un errore di battitura clamoroso: “Julia Roberts trova che la vita e i suoi buchi siano migliorati con l’età”. In inglese: “Julia Roberts finds life and her holesget better with age”, dove ovviamente al posto di “holes” ci andava “roles”: ruoli.

L'articolo è del 2018 ma le gaffe sono universali, tanto che nella giornata di oggi è ritornato in auge ed è stato condiviso da numerose bacheche sui social. Parliamo di un articolo di giornale apparso sul Post-Journal con un errore di battitura clamoroso: "Julia Roberts trova che la vita e i suoi buchi siano migliorati con l'età". In inglese l'arcano si svela così: "Julia Roberts finds life and her holesget better with age", dove ovviamente al posto di holes ci andava roles, ruoli. Infatti, lo stesso giornale ha ammesso l'errore in un numero successivo, spiegando l'errore. Intanto, però, la frittata è stata fatta.

Julia Roberts: 53 anni e una carriera da urlo

Sono lontani i tempi di Pretty Woman ma è proprio vero che con l'età, la carriera di Julia Roberts ha preso sfumature tutte nuove sebbene nell'ultimo triennio, i progetti dell'artista di Smyrna (Georgia) sembrano essersi fermati: "Homecoming", la serie tv di Amazon Prime Video, e il film "Ben is back" entrambi usciti nel 2018. Ma il suo percorso parla da solo, tantissimi i film che hanno segnato un'epoca e ben quattro candidature agli Oscar, di cui uno vinto nel 2001 come miglior attrice protagonista per il film "Erin Brockovich" di Steven Soderbergh.

La quarantena di Julia Roberts

Di Julia Roberts si è parlato anche per la sua quarantena. Durante la pandemia, si è mostrata al naturale, invitando tutte le donne a restare in casa e a non preoccuparsi se il capello non è a posto oppure se il make-up non è perfeto. Un esempio per tutti, in un momento storico in cui c'è stato davvero bisogno di buoni esempi: "Resto a casa per la mia famiglia, per le piccole imprese, per gli operatori sanitari che combattono in tutto il mondo, per il mio fantastico vicino 95enne. Resto a casa per far parte della soluzione. Restate a casa, è la cosa giusta da fare".