Juliana Moreira con Edoardo Stoppa in Thailandia: “La nostra attività è in fallimento”

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, marito e moglie, sono partiti per la Thailandia. Un viaggio all'estero che ha scatenato una valanga di polemiche sui social perché hanno scelto una meta particolarmente distante e complessa, soprattutto per quanto concerne l'emergenza e le restrizioni date dalla pandemia di Coronavirus. Ma tutte queste polemiche sarebbero sterili perché la coppia si reca in Thailandia per un'attività lavorativa che, proprio a causa del Covid-19, va verso il fallimento.

Perché Juliana Moreira e Edoardo Stoppa sono in Thailandia

La showgirl Juliana Moreira e l’ex inviato di Striscia Edoardo Stoppa sono partiti per la Thailandia per motivi di lavoro. Così hanno deviato le critiche, spiegando che ogni anno si recano nel paese sud-orientale:

Sono 15 anni che veniamo in Thailandia, abbiamo aperto un’attività che, ovviamente, è quasi al fallimento data la situazione. Abbiamo anche un conto corrente aperto che se non movimentiamo verrà chiuso. Siamo stati costretti a venire per far fronte alle esigenze lavorative. Abbiamo fatto tutto quello che richiede la legge per venire e adesso stiamo passando le vacanze in quarantena.

Non ci sono state specifiche sulle loro attività, ma stando alle indiscrezioni, l'attività di Juliana Moreira e Edoardo Stoppa riguarda il Muay Thai, lo sport nazionale della Thailandia. Un particolare tipo di boxe che praticano entrambi con passione.

La quarantena di Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

E così, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira stanno passando la loro "quarantena" in vacanza. La coppia è tutta unita insieme ai due figli, la piccola Lua Sophie e il piccolo Sol Gabriel. Una storia d'amore intensa quella di Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, che sono insieme ormai da quasi 15 anni seppur sono convolati a nozze solamente nel 2017. La prima figlia, Lua Sophie, è nata il 25 luglio 2011. Il secondo figlio, Sol Gabriel, è nato il 29 agosto 2016.