Juliana Moreira, ex velina di Striscia la notizia, modella, influencer e moglie di Edoardo Stoppa, annuncia che ridurrà il seno. Lo ha comunicato ai suoi follower con un video pubblicato su Instagram a poche ore dall’ingresso in clinica, accompagnata dal marito, ex inviato di Striscia la notizia. A differenza di coloro che scelgono di ricorrere alla mastoplastica additiva, Juliana farà un intervento che le consentirà di ridurre le dimensioni di seno. “Ho deciso di condividere la mia scelta con voi”, ha spiegato, “perché sono sicura che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù, ma io credo che, se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata”.

in foto: Juliana Moreira e Edoardo Stoppa

Perché Juliana Moreira ha deciso di ridurre il seno

Juliana ha spiegato che il problema che la affligge da tempo riguarda proprio le dimensioni del seno, che continua a crescere di pari passo con l’età, senza stabilizzarsi. Una crescita che ha comprensibilmente messo in difficoltà la Moreira che ha deciso di intervenire: “Io lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se ne era già accorto. Il mio problema è che continua a crescere. Questo mi crea problemi, come dolori alla schiena”. E le sue misure chiariscono con maggiore precisione l’entità del suo problema: “Ho sempre avuto una quinta coppa D. Dopo la gravidanza sono arrivata anche alle coppe E ed F. Invece vorrei una terza scarsa con coppa C”. Un problema che l’ha infastidita soprattutto dopo la nascita dei figli Lua Sophie e Sol Gabriel: “Già dopo l'allattamento di Lua mi sentivo a disagio: avevo già il seno prorompente ed ho allattato undici mesi, ma ero infelice. Poi ho conosciuto il mio medico, che è diventato un amico e che mi conosce da nove anni, ed ho deciso di fidarmi di lui”.

Juliana Moreira contro i tabù: “In Sud America non lo è”

Juliana conclude invitando le donne a prendere con sempre maggiore consapevolezza questo tipo di scelte. A incoraggiare Juliana è il marito Edoardo Stoppa che scherza: “A me il seno grande non creava disagio”, ma poi ammette: “È una scelta ponderata a cui ha pensato molto e ti sostengo”. Infine, Juliana conclude: “In sud America per noi è una cosa normale. Non è un tabù dire che non convivi bene con una parte del tuo corpo. In Italia invece sembra una cosa incredibile”.