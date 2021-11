Karina Cascella contro i baci tra Alex, Soleil e Sophie al GF: “Questa roba fa schifo” Karina Cascella, opinionista ed ex volto di Uomini e Donne, si è sfogata su Instagram dopo aver visto quanto successo nella notte di Halloween tra Alex Belli, Sophie Codegoni e Soleil Sorge nella casa del GF Vip: “Questa roba fa schifo. Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre”. L’attore ha baciato appassionatamente Soleil che poi, a sua volta, si è lasciata andare a un altro bacio con l’amica e inquilina.

A cura di Elisabetta Murina

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta regalando non poche sorprese. Coppie che decidono di mollare la presa ancor prima di conoscersi, flirt che si spingono oltre il limite, tira e molla continui tra concorrenti non così sicuri dei loro sentimenti. Insomma, uno spettacolo fatto di alti e bassi, che gli spettatori possono seguire comodamente da casa 24 ore su 24. E da fuori le mura della Casa più spiata d'Italia, c'è chi definisce alcune scene del reality "schifo totale". É Karina Cascella, opinionista, ex volto di Uomini e Donne, che dopo aver visto quanto accaduto nella notte di Halloween tra Soleil Sorge, Alex Belli e Sophie Codegoni si è sfogata con i suoi follower su Instagram: "Questa roba fa schifo, anche a livello di scambio. Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre. Non confondiamo l’amore con la spazzatura".

Lo sfogo di Karina Cascella contro il GF: "Schifo totale"

Nella notte di Halloween, complice qualche bicchiere di troppo e l'atmosfera di festa, Alex e Soleil sono finiti nello stesso letto e si sono scambiati qualche bacio "cinematografico". E la stessa Soleil ha poi dato un bacio a Sophie, sotto richiesta scherzosa dell'attore. Questa scenetta però non è piaciuta né a Manila Nazzaro, che ha prontamente detto il suo punto di vista alle dirette interessate, nè a Karina Cascella, fuori dalla Casa. L'opinionista si è sfogata su Instagram, esprimendo la sua disapprovazione contro il GF Vip e contro i messaggi che potrebbe far passare: "Schifo totale. Un programma che va in onda 24 ore su 24 che guardano anche i ragazzi. E cosa mostrano? Soleil che limona con Alex, Alex che poi limona con Sophie, Sophie che poi limona con Soleil. Non c’è pregiudizio su nulla che sia amore, ma ci sono messaggi ambigui di promiscuità che fanno davvero vomitare! Questa roba fa schifo, anche a livello di scambio. Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre. Non confondiamo l’amore con la spazzatura".

Instagram Stories di Karina Cascella

Cosa è successo a Halloween tra Alex, Soleil e Sophie

Hanno bevuto qualche bicchiere di troppo e la serata ha preso una piega insolita. Nella notte delle streghe e degli spiriti, nella casa del Grande Fratello alcuni concorrenti si sono lasciati andare forse un pò troppo. Protagonisti della festa sono stati senza dubbio Alex, Soleil e Sophie. L'attore si è proposto di offrire lezioni di "baci cinematografici" a Soleil. E così, con questa scusa, i due si sono baciati appassionatamente, finendo anche a flirtare nello stesso letto. A tutta questa situazione, più comica che romantica, si è aggiunta anche Sophie che, ascoltando la richiesta scherzosa di Alex, ha messo in scena un bacio con Soleil.