Il virus non risparmia davvero nessuno, nemmeno la famiglia reale inglese. Ed è così che Kate Middleton si ritrova in isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. La notizia è stata resa nota da Kensington Palace che ha rivelato i motivi per cui la consorte di William non presenzierà accanto a suo marito nella celebrazione del 73mo anniversario del National Health Service.

Il contatto risale ad una settimana fa

Secondo il comunicato ufficiale, la duchessa ha chiesto di essere messa in isolamento, annullando così ogni impegno istituzionale, per preservare la salute delle persone a lei vicine. Un portavoce di Kensigton Palace quindi, ha spiegato: "La scorsa settimana, la Duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus. Sua Altezza Reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo, con una quarantena domestica". La stampa inglese ha ipotizzato che Kate Middleton possa aver avuto questo contatto durante la partita svoltasi a Wembley, alla quale ha partecipato con William e il piccolo George.

Principe William solo ai prossimi impegni reali

Per questa ragione, quindi, alla cerimonia prevista per questo lunedì 5 luglio, la Duchessa non sarà accanto al suo consorte, come mai era accaduto prima d'ora. Alla commemorazione per 73 anni del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, ci sarà solamente William a prendere parte ai festeggiamenti, recandosi poi ad una cerimonia che ha luogo Saint Paul Cathedral, seguita da un thè a Buckingham Palace. Al momento, quindi, l'isolamento domiciliare risulta essere precauzionale e la duchessa è costantemente sotto osservazione, al momento, non sembra che nessun altro membro della famiglia reale abbia avuto contatti con la persona in questione e, quindi, sia il principe e che il primogenito della coppia al momento non hanno ritenuto opportuno seguire l'isolamento.