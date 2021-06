Nel pomeriggio di martedì 29 giugno 2021 si è giocata nello stadio di Wembley, a Londra, la partita di Euro2020 tra Inghilterra e Germania. A presenziare al match, ovviamente in tribuna d'onore, ci sono anche i membri della famiglia reale, stavolta insieme al Principe William e all'immancabile consorte Kate Middleton, c'è anche il primogenito della coppia, il principino George che, almeno dalle espressioni del suo viso, non sembra sia molto contento di assistere alla partita insieme a mamma e papà.

Le espressioni annoiate del Principe George

Giacca, cravatta, taglio di capelli perfetto ed ecco che Baby George, come ormai lo chiamano sui social dal giorno in cui è venuto al mondo, è pronto per andare allo stadio a vedere una delle partite più importanti degli Europei 2021. Il principino che il prossimo luglio compirà otto anni, non sembra molto contento di presenziare allo stadio di Wembley insieme ai suoi genitori che, invece, seguono con attenzione ogni momento del gioco. Su Twitter è bastata la prima inquadratura sul volto del principino a scatenare i meme più disparati. Occhi verso l'alto, labbra strizzate in una smorfia ed è così che il piccolo George di Cambridge si prepara ad affrontare i novanta minuti probabilmente più lunghi della sua vita, sempre composto e silenzioso, anche quando il papà esulta come un qualsiasi tifoso allo stadio.

Insomma, non sembra particolarmente contento si essere lì e, infatti, sul social cinguettante è arrivata una pioggia di tweet a sostegno del piccolo della Royal Family.