Katie Price, la famiglia teme per la sua salute mentale dopo l’arresto per guida in stato di ebrezza Stando a quanto riporta Sky News, la star di recente sarebbe stata segnalata per diversi incidenti stradali e un arresto per guida in stato di ebrezza. I famigliari, con una nota pubblica e condivisa pubblicata tramite il profilo Instagram di Katie hanno fatto sapere ai suoi fan: “Come famiglia siamo da qualche tempo preoccupati per il benessere di Kate e la sua salute mentale in generale”.

A cura di Giulia Turco

La famiglia di Katie Prince sarebbe fortemente preoccupata per la salute mentale della scrittrice e personaggio tv britannico, 43 anni. Stando a quanto riporta Sky News, la star di recente sarebbe stata segnalata per diversi incidenti stradali e un arresto per guida in stato di ebrezza. I famigliari, con una nota pubblica e condivisa pubblicata tramite il profilo Instagram di Katie hanno fatto sapere ai suoi fan: "Come famiglia siamo da qualche tempo preoccupati per il benessere di Kate e la sua salute mentale in generale".

Gli incidenti e la guida in stato d'ebrezza

Secondo quanto riportano i media britannici l'ex modella sarebbe stata fermata per strada dalla polizia mentre era alla guida della sua auto. Non solo avrebbe superato i limiti di velocità, ma sarebbe stat trovata positiva all'uso di droghe e all'uso di alcol, nei paraggi della sua abitazione nel Sussex, in Inghilterra. Katie Price ha confermato di recente che le è stata sottratta la patente. "Oggi le nostre peggiori paure si sono avverate", continuano i familiari nella nota, "continueremo ad aiutare Kate e a darle tutto l'aiuto di cui ha bisogno. Speriamo che si renda conto che non può combattere i suoi problemi da sola". Per questo, i suoi cari hanno chiesto ai media e ai suoi fan di lasciarle lo spazio e la privacy necessaria per riprendersi.

Chi è Katie Price

Salita alla ribalta negli anni ’90 per il suo lavoro da modella e per le numerose apparizioni sui tabloid britannici, Katie Prince, Katrina Amy Alexandra Alexis conosciuta anche con lo pseudonimo Jordan è apparsa in tv in diversi programmi come I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! Ed è famosa per aver vinto la 15esima stagione del Grande Fratello britannico. Nel 2019 ha dichiarato pubblicamente la bancarotta, ammettendo di aver speso l’intero patrimonio pari a 45 milioni di sterline, arrivando ad essere perseguitata da creditori e fisco. “Ho perso tutto”, dichiarò pubblicamente. In un’udienza presso il tribunale di Londra dichiarò di aver speso tutti i suoi soldi in trattamenti, chirurgia estatica, vacanze di lusso e divorzi.