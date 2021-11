Keanu Reeves realmente sposato con Winona Ryder, la rivelazione dell’attore Keanu Reeves rivela che sul set del film “Dracula” con Winona Ryder è stato celebrato un matrimonio non da attori, ma da preti veri e quindi sarebbe a tutti gli effetti valido.

A cura di Ilaria Costabile

Keanu Reeves e Winona Ryder hanno da sempre un bellissimo rapporto d'amicizia. Conosciutisi sul set di Dracula diretto da Francis Ford Coppola, i due hanno dovuto girare una scena che per anni ha lasciato diversi dubbi sulla natura del legame tra le star che, però, l'attore canadese ha chiarito in un'intervista ad Esquire, dove ha parlato del nuovo capitolo Matrix che arriverà a breve nelle sale, ma anche del matrimonio che si sarebbe celebrato proprio sul set del film.

Il matrimonio tra Keanu Reeves e Winona Ryder

Keanu Reeves è senza dubbio uno degli attori più disponibili di Hollywood, come ha dimostrato in più occasioni e non stupisce che, quindi, si sia ritrovato a rispondere ad alcune domande che si rifanno ad avvenimenti di circa trent'anni fa. Sul set di "Dracula di Bram Stoker", infatti, Winona Ryder e Reeves si uniscono in matrimonio e l'attore rivela una curiosità piuttosto interessante: "L'intera scena del matrimonio è stata girata alla presenza di preti veri, non attori. Winona dice che siamo sposati, anche Coppola dice che lo siamo. Quindi immagino che siamo sposati davanti a Dio" ha dichiarato con nonchalance il divo durante l'intervista.

L'amicizia tra le due star

Che siano davvero sposati o meno, i due proprio da quel film hanno instaurato un rapporto d'amicizia che dura ancora a distanza di anni. L'attrice, poi, ha raccontato con una certa nostalgia quel periodo trascorso insieme, ricordando anche un gesto di galanteria che Reeves ha avuto nei suoi confronti proprio durante le riprese. L'attore, infatti, si è rifiutato di insultarla, sebbene fosse una richiesta del regista, perché riteneva che non fosse opportuno offenderla pur di far sembrare il suo pianto più vero.

Keanu Reeves di nuovo nei panni di Neo

L'attore sarà nuovamente Neo nel quarto film di Matrix. Nell'intervista rilasciata ad Esquire ha dichiarato in merito al suo ritorno sul grande schermo: "Fare questo film ha cambiato la mia vita, ed è stata un'esperienza creativa meravigliosa. E così interpretare Neo nella trilogia di Matrix e ora nella quarta, ha avuto un impatto sulla mia vita personale e creativa".