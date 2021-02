Dopo innumerevoli gossip che avevano raggiunto la nota modella americana, a cui erano stati attribuiti diversi flirt, finalmente è lei stessa a commentare le voci che da qualche tempo giravano sul suo conto. Nella giornata di ieri, proprio nella festa dedicata all'amore e agli innamorati Kendall Jenner ha reso nota la sua frequentazione con Devin Booker, come dimostra uno scatto pubblicato tra le sue stories su Instagram.

Kendall Jenner ufficializza la love story

Già dallo scorso aprile circolava sulle pagine di cronache rosa la notizia che la modella e il giocatore dei Phoenix Suns si stavano frequentando già da un po'. La prima volta che sono stati visti insieme, è stata a marzo scorso. Dopo tanto chiacchierare, alla fine è stata proprio la bellissima sorella Kardashian che ha pubblicato una foto abbracciata ad un uomo di cui non si vede il volto, ma è ben evidente il nome del diretto interessato. Ed era proprio Devin Booker, con il quale ha trascorso poi l'intera giornata romanticamente, come si vede proprio dalle stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

Come vivono la loro storia

Stando ad una fonte vicina alla coppia, come riportato da E!News, la modella ha cercato in tutti i modi di tutelare la sua privacy: "Kendall preferisce tenere un profilo basso, ma Devin le piace ed è molto felice". Questo spiegherebbe il perché di tanto segreto attorno a questa relazione. Un'altra fonte ad Entertainment Tonight avrebbe rivelato che i due cercano di far coincidere i loro rispettivi impegni, raggiungendosi nelle città in cui è impegnato lui con le partite o lei sui set fotografici, cercando di viversi la cosa nel modo migliore possibile.

Chi è Devin Booker

Classe 1996 Devin Booker ha 24 anni ed un cestista statunitense, professionista dei Phoenix Suns. Ha esordito nel 2015 nell’NBA contro i Dallas Mavericks. Detentore di una serie di record, è tra i giocatori più forti e più amati, tanto da guadagnare più di 27 milioni di dollari, stando alle stime relative al 2019, quando la sua carriera nel mondo del basket era iniziata da pochi anni.