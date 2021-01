Kim Kardashian e Kanye West al centro del gossip per il matrimonio al capolinea. I due sono sposati dal 2014 e sono genitori di quattro figli: North, Chicago, Psalm, Saint. Sembra proprio che stavolta arriveranno al divorzio, come testimonia anche il "New York Post" che la definisce "una separazione imminente". Il quotidiano di cronaca rosa Page Six di Rupert Murdoch cita fonti vicine alla coppia secondo le quali la bella Kim avrebbe reclutato addirittura Laura Wasser, rinomata avvocatessa divorzista specializzata nelle separazioni multi milionarie tra volti famosi.

Di recente, Kim Kardashian aveva rivelato tramite i social network che il marito soffre di "un disturbo bipolare che ha duramente compromesso la sua stabilità affettiva e lavorativa". Era luglio 2020, alla vigilia dei primi di agosto, quando la coppia sembrava intenzionata a voler ricostruire il loro rapporto tentando di rilanciare il matrimonio in una vacanza riparatrice che comprendesse l'intera famiglia. Ma non è bastato.

"Tengono la cosa sotto silenzio, ma sono finiti", avrebbe detto suddetta fonte al noto tabloid, specificando che, mentre cercano di depistare il mondo intero sul loro divorzio, sarebbero già in procinto di accordarsi su figli e beni comuni. Il New York Post aggiunge un altro tassello, che è quello delle feste di Natale separate: "Kim Kardashian ha convinto Kanye West ad andare in Wyoming in modo da stare per conto suo e fare il punto sulla separazione. Ne ha avuto abbastanza" scrivono.

Si aggiunge a questo coro di fonti in rosa, anche il Mirror, che parla dei due come di persone distanti che conducono ormai vite separate: Kim con i quattro figli a Los Angeles, lui in un ranch nel Wyoming. Momento di forte rottura quando Kanye ha parlato male su Twitter della moglie e della suocera Kris Jenner, da lì sembra che Kim abbia fatto le valigie e se ne sia andata a vivere altrove. Su Hollywood Life un'altra fonte parla di prese di posizioni radicate anche da parte del rapper: "Kanye si sta prendendo tempo e spazio per lavorare su se stesso e sta trascorrendo molto del suo tempo nel Wyoming. Non ha alcuna intenzione di rientrare a Los Angeles e Kim è d'accordo".