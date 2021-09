Kylie Jenner annuncia di essere di nuovo incinta con un video che mostra le tappe della gravidanza Kylie Jenner è di nuovo incinta e lo ha annunciato con un emozionante video su Instagram. Passo dopo passo, la popolare influencer ha ricostruito tutte le fasi della sua nuova avventura, dall’annuncio a Travis Scott a quello alla sua primogenita, fino a tutte le successive tappe della gravidanza.

L'annuncio

Kylie Jenner è già mamma di Stormi Webster, primogenita nata dal suo rapporto con il rapper Travis Scott. È nata il primo febbraio 2018. Per tutto questo tempo, Kylie Jenner ha cercato di tenere nascosta la gravidanza ma da alcuni giorni scatti diffusi sui magazine e in rete avevano cominciato a insospettire molto i fan. Alla fine la sorpresa più bella, la pubblicazione di questo fantastico video.

La coppia più amata di Hollywood

Kylie Jenner e il rapper Travis Scott sono sicuramente una delle coppie più amate di tutta Hollywood, eppure non sempre tra i due ci sono stati rose e fiori. Infatti, è abbastanza recente un gossip che ha rischiato di minare seriamente il loro rapporto. Correva l'anno 2019, quindi è davvero recentissima, quando i media americani erano pronti a scommettere che Kylie Jenner e Trevis Scott si fossero lasciati. Ma cosa era successo? I magazine parlavano apertamente di una fase di stanca del loro rapporto, una pausa di riflessione per poter risolvere i loro problemi di coppia, appena un anno dopo la nascita della loro prima figlia. Fonti vicine al sito E!News avevano fatto sapere: "Kylie e Travis non hanno ufficialmente chiuso la loro relazione, ma si stanno prendendo del tempo l’uno dall’altra". L'influencer non a caso si aveva partecipato al matrimonio di Justin Bieber e Haley Baldwin da sola. In seguito, la crisi sarebbe rientrata.