Amici di Maria de Filippi 2021/2022

La bachata sensuale di Raimondo Todaro e Alessandra Celentano prima della lite: “Non ti permettere” L’ultima puntata di Amici ha visto un lungo incontro scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che prima hanno ballato e poi hanno avuto una discussione.

A cura di Redazione Spettacolo

Prima una focosa bachata tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano e poi la lite dopo l'esibizione "latin" di Carola e Mattia. Puntata scoppiettante quella di Amici che ha visto ancora una volta battibeccare i due maestri che poco prima dell'ennesima lite si erano lasciati andare in una bachata molto sensuale, con Alessandra Celentano convinta sia da Maria de Filippi che dal pubblico che si era entusiasmato alla sola idea. Da lì al battibecco, però, c'è voluto poco.

La bachata tra Todaro e Celentano

"Mi stupivo che volessi ballare con Raimondo" ha detto Maria De Filippi prima che Celentano le dicesse che non le venisse in mente di farli ballare. A quel punto la conduttrice ha detto che tutto era già avvenuta e dopo le insistenze sia di Maria De Filippi che del pubblico, ma soprattutto di Raimondo Todaro alla fine l'insegnante ha ceduto. "Maria mi voglio strusciare con la Celentano, bocciata! Bocciata!" ha detto il ballerino prima di prenderla con la forza dal posto e dare il vita a questa bachata. "Mo mi struscio, Celentano, vieni qua!". Dopo il ballo Rudy Zerbi ha scherzato: "Altro che bachata, era una prima volta, questa!".

Lo scontro dopo il ballo tra Carola e Mattia

Ma la luna di miele tra i due ballerini è durata poco, visto che lop scontro è ripreso anche in maniera veemente quando hanno ballato Carola e Mattia. I due si sono esibiti in un "latin show" come l'ha definito Celentano, non riuscendo a convincere Todaro, esperto in materia, che ha criticato in toto l'esibizione di Carola: "Far passare il fatto che Carola ha fatto una coreografia come compito di latino… questo non è latino, se torno a casa e non dico una cosa del genere, mi fucilano". "È latin show" ha detto Celentano, "Ma quale latin show, questo è prendi, sposta, questo è traslochi. Non ti devi permettere di dire che questo è latin show" ha detto Todaro che ha aggiunto "Io non mi metto a parlare del Don Chisciotte!". "Prima di tutto non sai apprezzare la bellezza di un passo a due, io non parlo di tecnica in latino, questo è un bellissimo passo a due".