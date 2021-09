La confessione di Giulia Salemi su Cristiano Malgioglio: “Non sta bene, sono scioccata” Durante l’ultima puntata del GF Vip Party con Gaia Zorzi, l’influencer italo-persiana si è lasciata andare a una confessione inaspettata su Cristiano Malgioglio, ora giudice di Tale e Quale Show : “Non sta bene, sono scioccata!”. I due hanno partecipato insieme alla scorsa edizione del GF Vip e, come allora, non sembrano essere in buoni rapporti.

A cura di Elisabetta Murina

Hanno partecipato insieme alla scorsa edizione del GF Vip, ma non erano di certo in buoni rapporti. E anche a un anno di distanza, la situazione tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio non sembra poi tanto diversa. Durante l'ultima puntata del GF Vip Party, l'influencer italo-persiana si è lasciata andare a una confessione inaspettata sull'eclettico cantante, ora giudice di Tale e Quale Show (dove partecipa anche Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia): "Non sta bene, sono scioccata!".

La rivelazione inaspettata di Giulia Salemi

Nel programma che conduce con Gaia Zorzi su Mediaset Play (GF Vip Party), Giulia Salemi ha rivelato un retroscena su Cristiano Malgioglio: "Vi faccio uno spoiler, ragazzi, vi dico una cosa. Sapete che Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata". L'artista, dunque, avrebbe bloccato su Instagram l'influencer italo-persiana. E questo gesto l'avrebbe decisamente spiazzata perché fermamente convinta che tra il suo milione di follower ci fosse anche Cristiano Malgioglio. I due nella casa del GF Vip 5 avevano avuto diverse incomprensioni, ma l'influencer non pensava che lui sarebbe arrivato addirittura a bloccarla sui social.

Il consiglio di Andrea Zelletta a Giulia Salemi

Ospite della puntata del GF Vip Party e anche ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip, Andrea Zelletta si è sentito di dare un ironico consiglio a Giulia Salemi, che ha rivelato di non sapere il motivo per cui Cristiano Malgioglio non la segue su Instagram. Zelletta ha suggerito all'influencer di andarci piano con le parole perché Malgioglio è un giudice di Tale e Quale Show, il programma a cui sta partecipando Pierpaolo Petrelli, suo fidanzato. E non sia mai che l'artista, magari, possa penalizzare il ragazzo per le parole della fidanzata.