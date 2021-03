Dopo il tradimento diventato di domino pubblico grazie a un video virale condiviso in rete dall’interessato, la “coppia dell’hotel Eufemia” conclude la vicenda con un annuncio a sorpresa. Ospiti di Live – Non è la D’Urso, Gianluca e Grazia hanno annunciato di stare aspettando un bambino. “Mia moglie è in dolce attesa. È stato voluto, lo abbiamo voluto entrambi. Non è stata una cosa detta da me o da lei. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto sì”, ha spiegato Gianluca tra gli applausi dei presenti in studio. Grazia è all’inizio della sua gravidanza: “È incinta di due settimane. Nascerà verso fine novembre”.

I dubbi sul tradimento: “Sono alla ricerca di pubblicità”

Ma la vicenda dell’Hotel Eufemia comincia a non convincere spettatori e concittadini di Gianluca e Grazia. A Live il video di chi ha cominciato a sollevare i primi dubbi circa la sincerità dei protagonisti della clamorosa vicenda. “Posso pensare che sia una messa in scena per farsi pubblicità”, dice una donna palermitana intervistata da una inviata della trasmissione.

Le scuse dell’amante di Grazia a Gianluca

A Live – Non è la D’Urso è andata in onda l’intervista a volto coperto dell’amante di Grazia, anche lui sposato. “Io e mia moglie abbiamo fatto pace e ne sono contentissimo perché la amo troppo”, ha raccontato lui, “Sono pentito di quello che ho fatto. Non accadrà più perché amo troppo mia moglie. Chiedo scusa anche a Gianluca per quello che è successo con sua moglie. Non li sentirò mai più perché sono contento che si siano riunite le due famiglie. Lui con la sua famiglia e io con la mia famiglia. Basta, non ne voglio sapere più niente. Amo mia moglie. È stato un errore, non succederà più. L’importante è l’amore delle famiglie”. Sia Gianluca che Grazia hanno applaudito di fronte al video che ha concluso la vicenda.