La dedica d’amore di Serena Rossi a Davide Devenuto: “Una fortuna averlo avuto accanto a me” Serena Rossi è stata la splendida madrina della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice partenopea ha vissuto intensamente ogni giorno tra red carpet, interviste e discorsi, il tutto accompagnata dall’uomo con cui fa coppia ormai da anni, l’attore Davide Devenuto. Ed è a lui che rivolge una dolcissima dedica.

A cura di Ilaria Costabile

Giorni intensi quelli che ha vissuto Serena Rossi, l'attrice madrina al Festival del Cinema di Venezia, tra discorso d'apertura, interviste e red carpet ha avuto sempre i riflettori puntati su di sé. Al suo fianco, come sempre, il suo compagno Davide Devenuto ed è a lui che ad una manciata di ore dalla chiusura della Mostra, dedica un bellissimo messaggio d'amore e complicità.

La dedica di Serena Rossi

Sorridenti e felici Serena Rossi e Davide Devenuto nella foto scattata dall'attrice napoletana, mentre si godono gli ultimi giorni al Lido. Dopo una settimana ricca di emozioni, non poteva mancare una dedica con la quale la madrina della più importante mostra d'arte cinematografica ringraziasse l'uomo che con lei ha condiviso gioie, soddisfazioni, preoccupazioni: "Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito". Dopo i red carpet, mano nella mano e gli obiettivi dei fotografi a cui lanciare sguardi e sorrisi, manca ancora poco tempo affinché i due ritornino alla loro routine quotidiana, nella loro casa a Roma, dove hanno costruito al loro famiglia.

L'amore con Davide Devenuto

Complici e innamorati, fanno ormai coppia da anni, ma come è stato rivelato più volte anche dall'attrice, il rapporto con Davide Devenuto non è stato poi così semplice. I due, infatti, si sono lasciati parecchie volte, finché non hanno capito di amarsi tanto da non poter stare separati. Dal loro amore è nato il piccolo Diego, nel 2017. Quest'anno il piccolo compierà 5 anni ed è la gioia più grande che i due potessero condividere, una felicità che non è sbandierata sui social, ma gode dalla semplicità di una famiglia che si nutre solo del suo amore.