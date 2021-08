La dedica di Giulia Pastore, la ragazza di Sandro Tonali: “Sapevo sarebbe arrivato, sei un campione” Giulia Pastore è la giovanissima ragazza che da più di un anno è la fidanzata di Sandro Tonali, calciatore del Milan. La ripresa del campionato ha portato anche il ritorno allo stadio, dove la 21enne ha potuto assistere al primo gol segnato dalla sua dolce metà con la maglia rossonera e, a questo proposito, non poteva mancare una dedica piena di orgoglio e dolcezza.

A cura di Ilaria Costabile

Le prime giornate di campionato, con la ripresa della Serie A di calcio, sono sempre emozionanti, non solo per i tifosi che tornano a vedere i loro beniamini in campo, ma anche per chi assiste da "dietro le quinte" all'impegno e alla dedizione che i giovani atleti impiegano nelle settimane che precedono il ritorno alle partire. Motivo per cui le parole di Giulia Pastore, la fidanzata di Sandro Tonali, giovane calciatore del Milan al suo primo gol con la maglia rosso nera, risuonano ancora più dolci.

La dedica dopo il gol Sandro Tonali

"Finalmente si torna allo stadio, che emozione" scrive la ventunenne esprimendo il sentimento comune di coloro che, da tifosi, a causa della pandemia hanno dovuto assistere alle partite da casa, rimandando l'emozione degli spalti. Un match importante, quello giocato nella serata di ieri, 29 agosto a San Siro e che ha visto anche trionfare Sandro Tonali che ha segnato il suo primo gol con la maglia del Milan. A sottolinearlo è proprio la fidanzata, Giulia, che non esita a sottolineare quanto sia fiera della sua dolce metà e, infatti, su Instagram scrive: "e poi è entrata, il tuo primo gol con la maglia del tuo cuore è arrivato. Io lo sapevo, sei un campione". Una dedica semplice, ma che racchiude la fierezza di avere al proprio fianco un atleta innamorato dello sport e legato alla sua squadra.

Chi è Giulia Pastore?

Giulia Pastore ha 21 anni, diplomata all'Istituto tecnico commerciale di Milano, ed è fidanzata con Sandro Tonali da più di un anno. I due non hanno mai esagerato nel mostrare la loro vita provata sui social dove, però, Giulia è particolarmente attiva e infatti lavora come testimonial di un noto marchio di gioielli italiano che compare nei vari scatti pubblicati sul suo profilo. Non si hanno molte notizie su come i due si siano incontrati, ma senza dubbio camminano l'uno accanto all'altra, supportandosi a vicenda e sostenendosi nelle varie scelte di vita fatte insieme.