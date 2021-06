Oggi è il compleanno di Andreas Muller, ballerino, ex vincitore di Amici e compagno di Veronica Peperini. I due formano una delle coppie più note della tv, protagonisti entrambi del programma di Maria De Filippi, nel tempo sono riusciti a mettere a tacere tutte le curiosità sulla differenza d'età e ora convivono a Roma. Oggi Muller compie 25 anni, un quarto di secolo, come scrive sulla sua pagina Instagram, festeggiandosi con una foto e con un video in cui la compagna gli porta una torta con candelina. E proprio Veronica Peparini ha voluto dedicargli un lungo post su Instagram.

Il post di Peparini dedicato a Muller

"Questa è forse una delle prime foto nostre insieme… – ha scritto a corredo di una foto che li ritrae assieme, appunto, ma che al ballerino non piace tantissimo – mi è sempre piaciuta tanto anche se te non ti piaci😂 mi da’ il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa’ brillare quegli occhi vispi che hai…… noi ci siamo conosciuti in momenti e eta’ diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme.. ma nonostante ciò’ mi hai travolto, coinvolto ,amato ! E ho superato con te tanti ostacoli!" ha scritto la ballerina.

Un riferimento affettuoso alla differenza d'età tra i due

Il messaggio prosegue facendo proprio riferimento alla differenza di età dei due, ma in maniera affettuosa e scherzosa: "Oggi è il tuo giorno stai crescendo, ma sei già’ uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia..anzi non perderlo mai quel bambino!Il mio Augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi obiettivi so’quanto ci tieni e quanto puoi farcela!!! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon Compleanno Amore mio❤️🌹 da me Dani e Olli❤️ @muller_andreas Ti Amo"