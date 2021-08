La fidanzata di Gianmarco Tamberi, Chiara Bontempi: “Il matrimonio arriverà, ma manca la data” Gianmarco Tamberi è fidanzato con Chiara Bontempi. L’atleta azzurro che ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto, prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. Bontempi ha spiegato che non hanno avuto ancora il tempo materiale di scegliere la data delle nozze.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Bontempi è la fidanzata e futura moglie di Gianmarco Tamberi, detto Gimbo. L'atleta, in queste ore, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto e la ventiseienne ha commentato con grande entusiasmo i successi dell'uomo che presto diventerà suo marito. Ecco le dichiarazioni di Chiara Bontempi raccolte da Il Corriere della Sera.

La gioia di Chiara Bontempi per la vittoria di Gianmarco Tamberi

Oggi si è tenuta la premiazione di Gianmarco Tamberi, reduce dalla vittoria della medaglia d'oro per il salto in alto maschile. Chiara Bontempi, intercettata dai giornalisti, ha espresso la sua gioia per i successi che il suo fidanzato è riuscito ad ottenere, dopo avere lavorato sodo ed essere riuscito a rialzarsi a seguito di un brutto infortunio:

"Sono felicissima. Se ho visto la premiazione? Sì, sì, sono andata a vederlo, oggi c'è stata la possibilità di farlo. Ci tenevamo a essere insieme qui e le cose sono andate nel migliore dei modi, quindi diciamo che siamo felicissimi. È un sogno. […] Dopo la vittoria ci siamo sentiti subito. Ci siamo sentiti al volo. Ancora devo vederlo, l'ho abbracciato solo due minuti, devo un attimo capire".

Gimbo sposerà presto la sua fidanzata

Poco prima di partire per le Olimpiadi, Gianmarco Tamberi ha chiesto alla fidanzata Chiara Bontempi di diventare sua moglie. Con la romantica proposta di matrimonio ha rimarcato di ritenerla molto più importante di qualsiasi obiettivo sportivo: "C'è solo un'ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo…Ti amo amore mio". In merito al matrimonio, Chiara Bontempi ha assicurato:

Leggi anche Damiano Carrara e Chiara Maggenti rimandano le nozze, il matrimonio si sposta al 2022