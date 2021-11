La fidanzata di Jeff Bezos stregata da Leonardo DiCaprio, la reazione dell’imprenditore Su Twitter è diventato virale il video che mostra un momento tratto da una serata di gala a Los Angeles, in cui la coppia incontra il divo di Hollywood. La conduttrice e giornalista rimane “stregata” da lui e sembra flirtare come se non avesse accanto il compagno, fondatore e presidente di Amazon. Dal canto suo Bezos si è trovato costretto a replicare, ironicamente, al siparietto, con un tweet: “Leo, vieni qui, voglio mostrarti qualcosa…pericolo, caduta fatale!”.

A cura di Giulia Turco

Lauren Sanchez, fidanzata di Jeff Bezos, sembra aver preso una vera e propria sbandata per Leonardo DiCaprio. Su Twitter è diventato virale il video che mostra un momento tratto da una serata di gala a Los Angeles, in cui la coppia incontra il divo di Hollywood. La conduttrice e giornalista rimane "stregata" da lui e sembra flirtare come se non avesse accanto il compagno, fondatore e presidente di Amazon. Dal canto suo Bezos si è trovato costretto a replicare, ironicamente, al siparietto, con un tweet: "Leo, vieni qui, voglio mostrarti qualcosa…@LeoDiCaprio". L'imprenditore accompagna il post con una sua foto che lo ritrae in posa all'aperto appoggiato su un cartello con la scritta: "Pericolo! Scogliera ripida! Caduta fatale!".

La storia d’amore tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Lauren Sanchez è la compagna di Jeff Bezos da oltre un anno. Dopo il divorzio dalla moglie MacKenzie, che con la separazione è diventata la quarta donna più ricca del mondo, il fondatore di Amazon era già pronto a voltare pagina. Il loro matrimonio è durato 25 anni e hanno dato vita ad una famiglia con quattro figli, poi lo “scandalo”, quando il fratello della donna fu accusato di aver venduto ai giornali le prove della relazione extraconiugale di Bezos. Poco tempo dopo la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e di mostrarsi alla luce del sole, anzi dei paparazzi, salutando dalla loro casa da 150 milioni di dollari a Bel-Air.

Chi è Lauren Sanchez, la fidanzata di Jeff Bezos

La nuova Mrs Bezos ha 51 anni ed è nata in New Messico. Il suo volto non è nuovo ai media americani, perché è una giornalista e conduttrice, attrice della tv statunitense. Ha presentato il programma Good Da La e il talent show So You Think You Can Dance. Inoltre, è stata tra le prime anchorwoman di origini latine a condurre una striscia informativa sul canale sportivo Fox e Channel 13. Ha alle spalle un matrimonio finito con Patrick Whitesell, CEO dell’agenzia WME e uno degli agenti delle star più potenti di Hollywood, tra le quali Ben Affleck e Matt Damon, dal quale ha avuto due figli.