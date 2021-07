È trascorso un mese dalla scomparsa improvvisa di Michele Merlo, il giovane cantautore ex concorrente di Amici morto a causa di un'emorragia cerebrale sopraggiunta in seguito ad una leucemia fulminante. A ricordare questo triste giorno è la fidanzata Luna Shirin Raisa che su Instagram pubblica una storia in cui si intravede nella penombra il ventottenne alla guida di un auto, in basso allo scatto alcune dolci parole della giovane, in ricordo del suo fidanzato dal quale si è dovuta separare troppo in fretta.

Il ricordo di Luna

"Al mio romantico ribelle, la tua Lu" si legge scritto in caratteri quasi impercettibili in basso a sinistra nella foto che Luna Shirin Raisa pubblica per ricordare il suo Michele a distanza di un mese da quel giorno terribile che gliel'ha portato via per sempre. "Ho paura dell'amore E anche se fa un sacco male viviamo, ricordiamo, soffriamo per sempre come rondini nel temporale" scrive ancora Luna. Solamente trenta giorni sono passati dalla morte improvvisa del cantante che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, una scomparsa prematura che ha gettato nello sconforto la famiglia e gli amici più cari del ragazzo che aveva il sogno di cantare e di far ascoltare la sua musica. L'amore, quello con la sua Luna, non era stato sbandierato ai quattro venti, ma i due lo vivevano intimamente, tanto che alla notizia della sua morte, il nome della giovane modella non era ancora noto.

Il discorso nel giorno dei funerali

Nonostante questa intimità custodita con tanta attenzione, il giorno dei funerali non è mancato un discorso in presenza di coloro che hanno voluto rivolgere un ultimo saluto a Michele nello stadio di Rosà, suo paese d'origine, queste le sue toccanti parole, rotte dal pianto: