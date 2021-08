La figlia di Paul Walker si sposa, chi è il fidanzato di Meadow Meadow Walker non solo ha trovato l’amore, ma risulta già fidanzata ufficialmente, con tanto di anello. Il ragazzo al suo fianco è l’aspirante attore Louis Thornton-Allan, di origine britannica. La figlia dell’attore di Fast & Furious morto nel 2013 oggi fa la modella e porta avanti una fondazione intitolata alla memoria del padre.

A cura di Valeria Morini

Meadow Walker ha trovato l'amore. Lei è la figlia di Paul Walker, il compianto attore reso noto dalla saga di Fast Furious che nel 2013 ha trovato la morte in un incidente automobilistico ad appena 40 anni. All'epoca, Meadow era solo una ragazzina. Oggi ha 22 anni, continua a mantenere viva la memoria del padre attraverso la Paul Walker Foundation (che si occupa della tutela di mari oceani, grande passione dell'attore scomparso) e sembra già a un passo dalle nozze.

Meadow Walker mostra l'anello

Parla chiaro l'anello di fidanzamento che la giovane, affermata modella che lavora nel mondo fashion da inizio 2021, sfoggia all'anulare sinistro in un brevissimo video pubblicato su Instagram. Meadow non se l'è tolto neppure per il bagno in piscina e nella cultura anglosassone il brillocco al dito ha un significato ben preciso: due innamorati fanno sul serio e non si stanno più semplicemente frequentando ("dating") ma sono ufficialmente fidanzati ("engaged"), vale a dire che lui le ha chiesto di sposarlo. Sulla data di nozze non c'è ancora l'ufficialità. Il fortunato al fianco di Meadow porta il nome di Louis Thornton-Allan. “Sempre e per sempre”, scrive lui tra i commenti al post, mentre diverse celebrity fanno le loro congratulazioni. Tra i like, anche quello di Jordana Brewster della saga di Fast & Furious.

Chi è Louis Thornton-Allan

Il fidanzato di Meadow Walker è un attore proprio come il padre di lei. O meglio, Louis Thornton-Allan è un aspirante tale, visto che sta studiando recitazione allo Stella Adler Studio of Acting di New York. Fa pure il modello ed è di origine inglese, di Milton Keynes. Al momento, risulta apparso solo nel gennaio 2021, nel video della canzone di Blu DeTiger, Vintage, che ha raccolto oltre un milione di visualizzazioni. Lui e Meadow sono apparsi per la prima volta insieme sui social il 9 luglio, sulla pagina Instagram di lui che la chiamava "migliore amica". Lei ha però risposto "amore mio" e secondo i tabloid americani pare che i due stiano insieme già da tempo.