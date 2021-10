La figlia di Valeria Liberati ha il Covid: “Mi si spezza il cuore, piange e non posso abbracciarla” Valeria Liberati, ex concorrente di Temptation Island insieme al fidanzato Ciavy Maliokapis, ha confidato su Instagram che la sua bambina, Michelle, è risultata positiva al Covid. La donna ha spiegato: “Non sta bene, ha questa tosse secca, raffreddore, le fanno male tutte le ossa”. Per lei è una sofferenza vederla piangere e non poterla abbracciare.

A cura di Daniela Seclì

Valeria Liberati è stata tra i protagonisti di Temptation Island 2020 con il fidanzato Ciavy Maliokapis. In queste ore, ha raccontato sui social ciò che sta vivendo insieme alla figlia Michelle, nata da una precedente relazione. La bambina, purtroppo, è risultata positiva al Covid. La donna ha spiegato l'accaduto in una serie di Instagram Stories.

La piccola Michelle è risultata positiva al Covid

Valeria Liberati e Michelle

Valeria Liberati ha spiegato di avere fatto il tampone e di essere risultata negativa. Anche la piccola Michelle ha dovuto farlo in vista del rientro a scuola. Purtroppo, però, la bambina è risultata positiva: "Michelle non potrà rientrare a scuola. Il dottore mi ha comunicato che è positiva. Inizia oggi la quarantena che durerà fino al 10 ottobre. Devo farla anche io". L'ex volto di Temptation Island ha raccontato che la bambina sta avvertendo i sintomi generati dal virus. Vederla stare male, le spezza il cuore.

Come sta Michelle, figlia di Valeria Liberati

Valeria Liberati ha spiegato che è – comprensibilmente – difficile per lei limitare il contatto con Michelle. Come prevede la gestione del Covid tra le mura domestiche, è dovuta ricorrere a una serie di accorgimenti per evitare il contagio:

"Le devo lasciare da mangiare fuori dalla porta, farla mangiare con piatti e bicchieri di plastica usa e getta, devo stare attenta quando usa il bagno, perché avendone uno solo, devo disinfettare tutto ogni volta. Deve usare guanti e mascherina sempre, anche in camera sua. Io posso entrare nella sua camera solo per disinfettare, usando guanti e doppia mascherina. Quando io entro, lei esce in giardino".

Al momento Ciavy è andato a vivere in un'altra casa, visto che non ha avuto contatti diretti con la bambina nei giorni precedenti al contagio. Valeria Liberati ha concluso: "Saranno giorni difficili perché quando la senti piangere non buoi abbracciarla e coccolarla, la vedo così tanto piccola per affrontare tutto questo, mi si spezza il cuore. Non sta bene, ha questa tosse secca, raffreddore, le fanno male tutte le ossa. Mi ha detto: "Mamma, mi fanno male le ossa delle dita"". Liberati si augura che questo difficile momento possa passare il prima possibile.