È un periodo fortunato quello in corso per Yann Sommer, portiere della Svizzera. La gioia di avere contribuito alla qualificazione della sua squadra ai quarti di finale degli Europei di calcio 2020 grazie alla vittoria sulla Francia è stata preceduta, solo pochi giorni prima, da un’altra conquista tutta personale: Sommer è diventato padre per la seconda volta il 16 giugno scorso, nel pieno della competizione.

Nata Nayla, figlia di Yann Sommer e Alina

Nayla è nata il 16 giugno ed è la secondogenita del campione della Svizzera Yann Sommer e della moglie Alina Schneider. Dopo il matrimonio celebrato nel 2019, la coppia aveva accolto con gioia l’arrivo della primogenita Mila. Sommer, che vive a Colonia, in Germania, è tornato a casa il tempo necessario per conoscere la sua bambina per poi rientrare in squadra per l'allenamento dopo meno di due giorni. Il 18 giugno era già sul campo ad allenarsi.

Chi è Alina Schneider, moglie di Yann Sommer

Alina Schneider, moglie di Yann Sommer, è la sua compagna dal 2016. Si erano conosciuti dopo che il portiere aveva interrotto la sua precedente relazione con l’ex fidanzata Sabrina Meie. Nata il 20 ottobre 1991 a Colonia, in Germania, ha 29 anni, è tedesca ed è un avvocato. È figlia di Stefan Schneider, un ufficiale dell'esercito in pensione, e di Emilia Schneider, casalinga. Dopo il diploma conseguito presso la St. George's – The British International School, si è laureata in Giurisprudenza. Si è iscritta su Instagram, in un profilo blindato che conta appena 260 follower, utilizzando il cognome del marito. Detesta le apparizioni pubbliche. Gli unici “bagni di fama” che si concede consistono nelle saltuarie incursioni sul profilo Instagram del marito che è solito condividere alcuni momenti della loro vita di coppia. Una curiosità: Alina è tedesca ma ama la cucina italiana.