Tom Holland e Zendaya pizzicati durante una romantica "pomiciata" in macchina, fermi ad un semaforo rosso sulle strade di Los Angeles, al tramonto. Le voci su una possibile storia d'amore tra i due co protagonisti di Spider -Man Homecoming si rincorrevano da tempo, tanto che i fan li avevano già da tempo ribattezzati "Tomdaya". Dopo qualche avvistamento furtivo, questa è la prima volta che i due attori vengono sorpresi insieme con la testimonianza del bacio. In un video pubblicato da Page Six si vede chiaramente Holland avvicinarsi all'attrice, accarezzarle il mento e baciarla dolcemente.

Il gossip sull'amore tra Tom Holland e Zendaya

In tempi recenti Tom Holland e Zendaya erano stati pizzicati dai fotografi a Los Angeles, nei pressi dell'abitazione che secondo Page Six dovrebbe appartenere alla madre dell'attrice. Secondo le voci dunque le cose tra i due si sarebbero già fatte piuttosto serie, con tanto di presentazioni in famiglia. "Sono stati molto attenti a tenere la loro relazione privata e lontana dagli occhi del pubblico, ma sono andati in vacanza insieme e hanno cercato di passare più tempo possibile insieme", aveva spifferato una fonte già nel 2017. All'epoca Holland aveva sminuito i rumors, intervenendo sui social: "Sono anni che non vado in vacanza!", aveva commentato ridendo.

Gli amori di Tom Holland

La vita sentimentale dell'attore volto di Spider-Man ha fatto parecchio parlare, nonostante sia molto riservato e abbia sempre cercato di distinguere la vita privata da quella professionale. In tempi recenti Holland ha avuto una relazione con Olivia Bolton e fino al 2019 la coppia è stata avvistata insieme a New York. Un anno dopo il The Sun ha spifferato che tra loro era finita e che avevano scelto di restare soltanto amici. In seguito, l'attore avrebbe iniziato a frequentare l'attrice Nadia Parkes, tanto che su Instagram era spuntata una foto insieme: "Si conoscevano da poco quando è iniziato il lockdown a Londra", ha rivelato una fonte al Daily Mail. "Si sono isolati insieme e questo ha reso la loro storia d'amore ancora più forte".