Perché la foto di Giulio Berruti e il tenero commento di Maria Elena Boschi sono finiti in tendenza Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono andati in vacanza su uno yacht al largo dell’isola di Ponza. Il settimanale Oggi li ha immortalati mentre si coccolavano a bordo dell’imbarcazione ma è stata la foto condivisa dall’attore su Instagram a finire in tendenza per due motivi: il criptico tatuaggio sul braccio e il tenero commento della fidanzata Maria Elena Boschi.

A cura di Redazione Spettacolo

Il tenero commento della Boschi

Più di tutte questa paparazzata sotto il sole di Ponza, maggiormente ha scatenato apprezzamenti la foto condivisa da Berruti su IG, che lo ritrae bello come il medesimo sole e con il suo criptico tatuaggio in vista. Tatuaggio mostrato meglio dalle sue fan su Facebook ma tenuto segreto nel suo significato. Fatto sta, che la Boschi ha pensato bene di apporre la sua firma sotto l'immagine e gli ha lasciato un laconico ‘Mio' accompagnandolo da un cuore. E se c'è stato chi l'ha additata come una inadeguata adolescente alla veneranda età dei 40, una folta schiera l'ha apprezzata spedendola tra le tendenze del giorno per questa semplice esternazione d'amore in tempi 3.0.

Il matrimonio e un figlio

Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti l'amore sarebbe nato da un'amicizia e pian piano è diventato un nido dove immaginare una famiglia, soprattutto con il desiderio di avere un figlio: "Lo sogno da sempre" dichiarò la Boschi a Verissimo, "Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l'idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo. Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole, è sicuramente un bell'uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono". E anche rispetto al matrimonio le idee sembrano essere molto chiare: "Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l'importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi".