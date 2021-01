Simpatico scivolone per Belén Rodriguez, showgirl popolarissima in Italia nonché proprietaria di un profilo Instagram che conta quasi 10 milioni di follower. Belén è diventata un’icona di stile seguita dalle ragazze di tutto il mondo. Non è raro che una sua foto faccia tendenza, con post che sfiorano quasi abitualmente i 200 mila like a foto. Proprio per questo è diventato virale uno scatto che la showgirl argentina ha postato qualche giorno fa sul suo profilo. Nelle foto compaiono due piedi – caviglie perfette comprese – infilati all’interno di un paio di scarpe nere dal tacco alto. “Sulle mie scarpe”, scrive la showgirl argentina senza aggiungere alla foto alcun tag, niente che lasci intendere che la foto non sia sua.

L’influencer Maya Zaboshta: “È la mia foto”

La foto di Belén, come ogni post che la riguarda, ha fatto rapidamente il giro della rete e tra i commenti ha cominciato a serpeggiare una certa curiosità. A sollevare i primi dubbi è stato il fatto che sulla caviglia della protagonista dello scatto non comparisse il celebre tatuaggio di Belén.Ma è un dettaglio che da solo non basta: da tempo la Rodriguez sta cancellando alcuni dei tatuaggi realizzati in passato. Nel tam tam generale, un tag in particolare comincia a far capolino tra i commenti pubblicati sotto la foto: quello a Maya Zaboshta, splendida influencer russa. Ed è proprio Maya a fugare ogni dubbio. “È la mia foto”, scrive la donna per poi pubblicare sul suo profilo un foto confronto. Lo stesso scatto appariva sul suo profilo ad aprile 2020, scatto che sarebbe comparso sul profilo di Belén quasi un anno dopo. E non solo: Maya ha pubblicato tra le sue Instagram stories un'altra foto delle scarpe in questione, fotografate sullo stesso sfondo senza essere indossate, cosa che dimostra che le scarpe in questione sono sue.

Ma Belén non ha rimosso la foto

Nonostante le tantissime segnalazioni ricevute, Belén ha deciso di non rimuovere la foto dal suo profilo Instagram e non ha nemmeno rimosso i commenti che fanno riferimento alla gaffe. Si tratta, tra l’altro, di uno scatto “pregiato”: la foto in questione ha ottenuto oltre 180 mila like, numeri altissimi per qualsiasi personaggio famoso.