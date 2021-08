La gioia di Eleonora Giorgi: “Diventerò nonna, che bello” È incontenibile l’entusiasmo di Eleonora Giorgi che sta per diventare nonna per la prima volta. Tra febbraio e marzo 2022 l’attrice potrà stringere tra le braccia il suo nipotino che non si sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia. Il figlio Paolo Ciavarro ha annunciato infatti di aspettare un bambino da Clizia Incorvaia, che su Instagram rassicura l’attrice: “Sarai una nonna fantastica”.

A cura di Giulia Turco

Eleonora Giorgi sta per diventare nonna per la prima volta. Il figlio Paolo Ciavarro infatti aspetta un bambino da Clizia Incorvaia, la showgirl che con lui ha condiviso l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. L'attrice, che oltre a Paolo nel 1980 ha avuto il figlio Andre nato dal matrimonio con Angelo Rizzoli, vivrà l'emozione di stringere tra le braccia il suo primo nipotino, tra marzo e febbraio del 2022. L'emozione è incontenibile, tanto che su Instagram la futura nonna commenta le foto della coppia con una sfilza di cuoricini, poi sul suo profilo pubblica un loro tenero scatto e annuncia: "Pare che diventerà nonna! Che bellooo!!". Immediata la risposta di Clizia, che le commenta teneramente: "Sarai una nonna meravigliosa! Sarà molto fortunato/a!".

L'iniziale scetticismo di Eleonora Giorgi

Sembra dunque che l'iniziale scetticismo di Eleonora Giorgi sulla coppia sia ormai solo un lontano ricordo. Quando erano circolate le prime voci sulla gravidanza, l'attrice aveva prontamente smentito. La stessa freddezza l'aveva dimostrata durante i primi mesi d'amore di Paolo e Clizia nella casa del GFVIp. "Non posso più guardare il Gf perché state sempre a baciarvi. Di notte siete sempre a letto, avvinghiati. Ci sono migliaia di ragazzi che vi guardano. Protezione di sé, mi raccomando", aveva tuonato la Giorgi al figlio Paolo. E poi ancora, una volta che la coppia era uscita dal reality, aveva detto: "Non credo siano innamorati, ved due ragazzi che si sono incontrati in due momenti della vita troppo diversi". Il riferimento era alle esperienze di vita di Clizia, che ha alle spalle il matrimonio con Francesco Sarcina dal quale ha avuto la figlia Nina: "Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo".

La gravidanza di Clizia Incorvaia

La coppia ha confidato alle pagine del settimanale Gente l'arrivo del bebè che nascerà nel 2022. Una seconda gravidanza, che per Clizia Incorvaia arriva a 40 anni, ma per la showgirl l'età non è mai stato un problema nonostante lo scetticismo di alcuni. Su Instagram scrive rivolgendosi alle donne: "Chi è pronto ad ascoltare non smetta mai di sognare e non si faccia dire da nessun medico maschilista che è grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività, quella non ha età e batte tutti e tutto". Ciò nonostante, i primi sintomi della gravidanza si sono fatti sentire: "Stavo sempre a letto e quando mi alzavo avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini".