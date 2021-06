Ivana Mrazova ha dedicato una commovente lettera, pubblicata su Instagram, dedicata al padre morto. Ad aprile, la modella di origine ceca, nota per aver partecipato al Grande Fratello Vip, annunciava la scomparsa di papà Zdenek, con un semplice post social. Le parole scritte a qualche mese di distanza, ora che sta rielaborando il lutto e il dolore, sono strazianti e al tempo stesso piene di speranza.

Il messaggio di Ivana Mrazova

"Oggi avevo voglia di chiamarti", scrive la compagna di Luca Onestini, "Di sentire la tua voce, di chiederti cosa fai e soprattutto come stai. Ma purtroppo non è possibile, ti penso ogni giorno, a dire la verità quasi tutto il giorno, tutti i giorni… Mi manchi tanto… Da quando non ci sei e come se mi mancasse una parte di me una parte importante, fondamentale. Una parte che ho avuto da sempre, da quando sono nata. E adesso non c’è… e fa male".

Ivana Mrazova sente il padre ancora vicino

Ivana non ha spiegato le cause della morte del genitore, ma sappiamo che anni prima, l'uomo aveva riportato alcune lesioni a causa di un intervento che gli impedivano l'uso delle braccia. Inotre, nel 2005 (quando la figlia aveva 13 anni) all'uomo era stato diagnosticato un tumore al collo, per cui aveva stato con un'operazione e lunghe terapie.