Quello che amo della mia vita: i traguardi raggiunti a dispetto dei tanti ragionevoli dubbi. L’amore che sento e ricevo da tutta la mia famiglia ed i miei amici (tanti). La pace di Villa Volli. Come è cresciuto bene mio figlio. L’amore di mio marito. Il dialogo mai stanco con i miei genitori. L’entusiasmo per la vita che non accenna a diminuire, anzi. L’odore del mare che arriva certi giorni dentro casa. Il prato verde fresco di Villa Volli. La passione per la cucina. Il desiderio di diventare nonna. La voglia intatta di scoprire il mondo. La fiducia nel prossimo (non l’ho mai persa, anzi). L’idea che un giorno racconterò di me e di tutti voi che siete entrati nella mia vita ♥️🙏🏼

